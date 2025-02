Maverix und Olga Miler lancieren ersten Welt-ETP über alle Assetklassen an der SIX

Zürich – Der Smart All World ETP, entwickelt von Maverix Securities in Partnerschaft mit der bekannten Finanzexpertin und Fintech-Unternehmerin Olga Miler, ermöglicht Schweizer Anlegerinnen und Anlegern mit nur einem ETP in Aktien, Bonds, Rohstoffe und Kryptowährungen zu investieren. Damit bietet das neue Anlageprodukt eine diversifizierte und zukunftsorientierte Alternative zu klassischen Welt-ETFs. Der Smart All World ETP ist ab heute offiziell an der SIX Swiss Exchange gelistet.

«Die Welt verändert sich rasant – doch klassische Welt-ETFs bleiben statisch und investieren oft nur in Aktien. Mit dem Smart All World ETP geben wir Privatanlegerinnen und Privatanlegern die Möglichkeit, auf die Märkte von morgen zu setzen, und das einfach, transparent und über verschiedene Anlageklassen hinweg», sagt Olga Miler, Finanzexpertin und Index-Advisorin des ETP.

Eine moderne Alternative mit breiter Diversifikation

Der Smart All World ETP ist nicht nur breit diversifiziert, sondern investiert auch bewusst in innovative Branchen und Themen der Zukunft. Der ETP kombiniert auf diese Weise die wichtigsten Bausteine des langfristigen Vermögensaufbaus in einer einzigen Anlagelösung:

Aktien aus innovativen Sektoren wie Künstliche Intelligenz, Cloud-Computing, Robotik und erneuerbare Energien

Rohstoffe mit Zukunftspotenzial, sogenannte Metalle der Zukunft wie z.B. Lithium

Immobilien zur Stabilisierung

Nachhaltige Anleihen, um Schwankungen auszugleichen

Kryptowährungen, die eine wachsende Rolle in modernen Portfolios spielen

«Immer wieder sehen wir, dass es für Privatanlegerinnen und Privatanleger schwierig ist, eine breite Diversifikation über alle Anlageklassen im Portfolio zu schaffen. Unsere Vision ist es, ihnen das mit einer einfachen Lösung zu ermöglichen. Mit dem Smart All World ETP haben wir das nun geschafft und eine moderne Alternative zu klassischen ETFs geschaffen», erklärt Roman Przibylla, Head Investments bei Maverix Securities.

Welche Vorteile haben Privatanleger mit dem Smart All World ETP?

Globale Diversifikation: Investieren in die wichtigsten Zukunftsmärkte, nicht nur in etablierte Regionen

Zukunftsorientierung: Berücksichtigt Branchen mit hohem Wachstumspotenzial, die klassische ETFs oft auslassen

Mehrere Assetklassen: Einzigartige Kombination aus Aktien, Bonds, Rohstoffe und Krypto

Effizient und zeitsparend: Kein mühsames Rebalancing oder aufwändiges Stock-Picking

Nachhaltigkeit und Innovation: Fördert Unternehmen und Technologien, die zur ökologischen Transformation beitragen

Mit einer Management-Fee von 0,50% p.a. und einer Mindestanlage von CHF 100 bietet der Smart All World ETP eine einfache und effiziente Anlagelösung für langfristig orientierte Investorinnen und Investoren und jedes Budget.

Für weitere Informationen besuchen Sie die offizielle Webseite des Smart All World ETP: https://mavx.com/en/products/smart-all-world-etp (Maverix Securities/mc/ps)

Über Maverix Securities AG

Maverix, zuvor bekannt als CAT Financial Products, ist eines der führenden Schweizer Wertpapierhäuser im Markt für strukturierte Produkte. Seit 2008 bietet Maverix seine Dienstleistungen professionellen Vermögensverwaltern, Banken und institutionellen Anlegern unter Einsatz einer der innovativsten Technologien an. Dieser einzigartige Investmentansatz kombiniert modernste Technologie, fundierte Erfahrung und unermüdliche Kreativität.

Über Olga Miler

Olga Miler ist Ökonomin und Fintech-Unternehmerin. Für ihre transformative Arbeit in der Finanzindustrie erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen, darunter Top 100 Women in Switzerland (Women in Business), den FemBizSwiss Award, eine zweifache Nennung in den Top 200 Women in Fintech Powerlist (Innovate Finance) und Anerkennungen in der Presse wie Sky News, Newsweek, NZZ, Bilanz, BBC News, CBNC und Financial Times.

Als Expertin für Finanzwissen spricht sie regelmässig auf internationalen Konferenzen und schreibt als freie Kolumnistin bei Watson News. Vor ihrer Selbständigkeit war Miler über 12 Jahre bei der UBS tätig und hat dort u.a. den Global Gender Equality Leaders ETF lanciert. Nach ihrer erfolgreichen Karriere bei verschiedenen Banken hat sie ein eigenes Start-up gegründet, SmartPurse (https://smartpurse.me) – ein Edufintech welches die unabhängig, praktisch und mit viel Humor digitale Kurse, Workshops und Coachings und Finanzpläne anbietet. In ihrer Freizeit unterstützt Olga als Board Member die Cherie Blair Foundation for Women.