Neo Medical sichert sich Kapitalbeteiligung in Höhe von 68 Millionen US-Dollar

Lausanne – Neo Medical SA (Neo), ein auf die Wirbelsäulenchirurgie spezialisiertes Schweizer Technologieunternehmen, hat den erfolgreichen Abschluss seiner Serie-B-Finanzierungsrunde bekannt gegeben, einschliesslich der Umwandlung bestehender Aktionärsdarlehen. Mit dieser Finanzierungsrunde hat sich Neo eine zusätzliche Eigenkapitalinvestition von bis zu 68 Millionen US-Dollar (58 Millionen CHF) gesichert, um sein globales Wachstum zu beschleunigen.

Unter der Leitung von Gyrus Capital SA (Gyrus) und mit Beteiligung bestehender Investoren, darunter die Gründer Vincent Lefauconnier und Jonas Larsson, ist diese Finanzierungsrunde eine der bedeutendsten in der Wirbelsäulenbranche in den letzten zehn Jahren.

Der Erlös wird dazu verwendet, den Marktanteil von Neo in den Schlüsselregionen zu erhöhen, wobei der unmittelbare Schwerpunkt auf dem Ausbau des US-Geschäfts, der Einführung neuer, ergänzender und bahnbrechender Produkte und der Verbesserung der Fähigkeiten seiner einzigartigen KI-gesteuerten Augmented-Reality-Plattform für intraoperative Daten, ADVISE™, liegt. Mit ADVISE™ stellt das Portfolio des Unternehmens an fortschrittlichen chirurgischen Technologien – Neo Universal™ – einen bedeutenden Schritt nach vorn für den 7,6 Milliarden Dollar schweren globalen Markt für thorakolumbale Fusionen dar.

«Die thorakolumbale Wirbelsäulenchirurgie ist ein grosser Markt, dem es seit Jahrzehnten an bahnbrechenden Innovationen mangelt – der Wirbelsäulensektor braucht Innovationen, um die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern und positive Veränderungen für alle Beteiligten herbeizuführen», sagte Vincent Lefauconnier, CEO und Mitbegründer von Neo Medical. «Genau das haben wir uns mit Neo Universal™ vorgenommen – eine Plattform, die neue technologische und strukturelle Ansätze einführt, um sowohl innerhalb als auch ausserhalb des Operationssaals einen echten Mehrwert zu schaffen. Nach dem erfolgreichen Eintritt in Schlüsselmärkte sind wir bereit, zu skalieren. Diese Finanzierung wird es uns ermöglichen, zu wachsen und die Grenzen dessen, was in der Wirbelsäulenchirurgie möglich ist, zu erweitern, unsere Lösungen mehr Gesundheitsdienstleistern zugänglich zu machen und – was am wichtigsten ist – die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern.»

«Die Vision und die Produktplattform von Neo Medical haben sich in Europa bereits bewährt und sind bereit, in den USA schnell zu expandieren», sagte Dr. Robert Watson, Partner und Mitbegründer von Gyrus. «Die nachhaltige Kommerzialisierung von Neos integriertem Technologieportfolio und innovativem Servicemodell positioniert das Unternehmen strategisch, um zu skalieren und von den sich entwickelnden Markttrends zu profitieren, auch in ambulanten Zentren. Wir freuen uns darauf, mit dem Managementteam zusammenzuarbeiten und die Vision von Neo zu unterstützen, die Patientenversorgung neu zu definieren.»

Seit der Markteinführung im Jahr 2016 wurden mit den Technologien von Neo rund 36’000 Patienten behandelt, wobei das Unternehmen sowohl bei der operativen als auch bei der klinischen Leistung erhebliche Fortschritte im Vergleich zu herkömmlichen Standards erzielt hat.

Studien haben gezeigt, dass die Produkte von Neo die Ausfallrate von Implantaten um das Dreifache, das Infektionsrisiko um die Hälfte und den Zeitaufwand für Operationen um bis zu 29 % senken können, wodurch die Notwendigkeit von Revisionseingriffen um bis zu 50 % reduziert wird.1-3 Herr Lefauconnier fuhr fort: «Diese Erhöhung ist der nächste Schritt, um Neo Universal™ als eine der führenden Lösungen auf dem Markt zu festigen. Es ist für die Behandlung thorakolumbaler Patienten im stationären und ambulanten Bereich vorgesehen und unterstützt sowohl MIS- als auch offene Eingriffe. Die Einführung erweiterter Funktionen für komplexe Operationen wird unsere Plattform bald für die ambulante Chirurgie bis hin zu immer komplexeren Traumata und Deformitäten optimieren.» (Neo Medical/mc/hfu)