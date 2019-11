Neuer Leiter Firmenkunden der Schwyz Kantonalbank

Schwyz – Die Geschäftsleitung der Schwyzer Kantonalbank (SZKB) hat Adrian Eggenberger zum neuen Leiter Firmenkunden der SZKB ernannt. Er hat die Leitung am 1. November 2019 übernommen.

Die SZKB konnte mit Adrian Eggenberger einen qualifizierten Fachmann mit Führungserfahrung für diese herausfordernde Tätigkeit gewinnen.

Der 38-Jährige wohnt mit seiner Familie in Oberrieden und trat am 1. Dezember 2011 als Firmenkundenberater in die Schwyzer Kantonalbank ein. Davor war er über 9 Jahre für eine Schweizer Grossbank in verschiedenen kundenbetreuenden Funktionen tätig. Im Januar 2017 wurde er zum Stellvertreter des Leiters Firmenkunden ernannt und ab Januar 2019 übernahm er das Team «Strukturierte Finanzierungen». Im Weiteren war Adrian Eggenberger Mitglied des SZKB-Talentprogramms 2017-2019. Neben seiner langjährigen beruflichen Erfahrung verfügt er über einen Abschluss als Master of Business Administration (MBA). Seit August 2019 führt Adrian Eggenberger die Abteilung Firmenkunden bereits ad Interim und übernahm die Leitung per 1. November 2019.

Adrian Eggenberger löst Damian Freitag ab

Die Geschäftsleitung der SZKB gratuliert Adrian Eggenberger zu dieser Ernennung. Sie wünscht ihm alles Gute, viel Erfolg und Erfüllung in seiner neuen herausfordernden Tätigkeit als Leiter Firmenkunden und dankt ihm für sein bisheriges Engagement. Er löst Damian Freitag ab, der die SZKB per Ende September verliess, um ausserhalb der SZKB eine neue Herausforderung anzunehmen.

Die SZKB dankt Damian Freitag sehr herzlich für seinen engagierten Einsatz und wünscht ihm für seine berufliche und private Zukunft alles Gute und viel Erfolg. (SZKB/mc/ps)