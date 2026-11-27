Luzern – Zwei ehemalige Kollegen von El Tony Mate bringen mit Sellva (ehemals smartNsales) künstliche Intelligenz in die FMCG-Branche (Fast-Moving Consumer Goods). Dabei handelt es sich um eine KI-basierte Softwareplattform, die Vertriebsteams dabei unterstützen soll, fragmentierte Informationen in umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln. Das Unternehmen hat zunächst den Lebensmittel- und Getränkemarkt ins Visier genommen, bereits seine ersten Kunden gewonnen und sich eine Finanzierung gesichert.

Die meisten Teams in FMCG-Unternehmen verfügen über ein umfangreiches Wissen über Kunden, Vereinbarungen, Marketingmassnahmen, Handelsinvestitionen und Verkaufsdaten sowie über Informationen, die über ERP- und CRM-Systeme, Excel-Dateien, E-Mails, Dokumente und Marktdaten verstreut sind. Dieses Wissen ist jedoch fragmentiert, schwer zu pflegen und lässt sich oft nur schwer in konkrete Massnahmen umsetzen.

Seit Ende 2025 widmet sich sellva dieser Herausforderung mit dem Ziel, die Art und Weise zu verändern, wie Vertriebsteams Kundenbeziehungen verwalten und Werbeaktivitäten planen. Die sellva-Plattform bündelt verstreute Daten aus internen Quellen von Unternehmen – wie Excel-Tabellen, Software und E-Mails – in einem zentralen System und hilft den Nutzern, die Daten zu verstehen und zu nutzen. Ziel ist es, eine gemeinsame Informationsebene zu schaffen, die Vertriebsteams dabei unterstützt, Informationen miteinander zu verknüpfen, ihr Geschäft zu verstehen und auf der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse zu handeln.

Beispielsweise kann ein Key-Account-Manager, der sich auf ein jährliches Treffen mit einem grossen Einzelhändler vorbereitet, die Plattform nutzen, um Kundenvereinbarungen, Produktlisten, frühere Verhandlungen, Werbeaktivitäten und Vertriebsergebnisse zusammenzuführen. Anstatt manuell mehrere Tabellenkalkulationen, Dokumente und Systeme zu durchsuchen, kann der Manager in einem einzigen Arbeitsbereich auf relevante Informationen zugreifen und den KI-Assistenten nutzen, um sich auf das Gespräch vorzubereiten und verschiedene Szenarien für das kommende Geschäftsjahr zu simulieren. Ebenso können Vertriebs- und Handelsmarketing-Teams den Activation Planner nutzen, um Werbekampagnen zu koordinieren, kommerzielle Investitionen nachzuverfolgen und deren Leistung zu bewerten.

Das in Luzern ansässige Startup richtet sich an kleine und mittelständische FMCG-Marken, insbesondere aus dem Lebensmittel- und Getränkebereich, mit einem Jahresumsatz zwischen rund 10 Millionen und 200 Millionen Schweizer Franken. Seit der Einführung der neuesten Plattformversion im Juni dieses Jahres hat das Unternehmen mehrere Kunden in der Schweiz gewonnen. Angesichts dieses positiven Starts strebt es an, bis zum ersten Quartal 2027 einen jährlichen wiederkehrenden Umsatz (ARR) von knapp 1 Million Schweizer Franken zu erreichen und in neue Märkte zu expandieren.

Neue Finanzmittel zur Beschleunigung des Wachstums

Im Zuge der kürzlich erfolgten Markteinführung gab das Unternehmen den Abschluss seiner ersten Finanzierungsrunde bekannt, in der es gemeinsam mit einem strategischen Investor 800’000 CHF einwerben konnte. Mit den eingeworbenen Mitteln wird das Unternehmen die Produktentwicklung beschleunigen, den Vertrieb ankurbeln und sich auf seine internationale Expansion vorbereiten – beginnend mit Deutschland im Jahr 2027, gefolgt von Frankreich.

„Wir haben uns für einen strategischen Partner entschieden, der uns über die finanzielle Unterstützung hinaus unterstützen kann, insbesondere bei unserer Expansion in internationale Märkte“, sagt Guilherme Simao, Mitbegründer und COO von sellva.

Das Gründungsteam nutzt seine Erfahrung im FMCG-Bereich

Hinter sellva stehen zwei Mitbegründer mit umfangreicher Erfahrung in den Bereichen Technologie, Unternehmertum und der FMCG-Branche. Pirmin Dillier (CEO) war einer der ersten Mitarbeiter der intelligentfood Schweiz AG, dem Unternehmen hinter dem bekannten Getränk El Tony Mate, wo er über 15 Jahre lang tätig war und dort den Bereich Sales & Operations aufbaute und leitete. Sein Mitbegründer, Guilherme Simao (COO), gründete zuvor GreenTime SA, ein Food-Tech-Unternehmen, das intelligente Kühlschränke für Firmenkunden in der ganzen Schweiz anbietet. Später verkaufte er seine Anteile an dem Unternehmen und wechselte zu intelligentfood Schweiz, um die Entwicklung von El Tony Mate in der französischsprachigen Schweiz sowie die ersten europäischen Expansionsinitiativen der Marke zu leiten.

Das Gründungsteam wird von Olga Maslova unterstützt, die als CTO zum Unternehmen gestossen ist. Als erfahrene Software-, Daten- und KI-Entwicklerin bringt Olga zudem Fachwissen in den Bereichen maschinelles Lernen, Produktionssoftware und technische Führung mit. (Startupticker.ch/mc/hfu)

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