Zürich – Zürich, 25. November 2026 – Die Gewinnerinnen und Gewinner des diesjährigen Swiss Technology Award stehen fest. In drei Kategorien wurden herausragende technologische Entwicklungen prämiert, die das innovative Potenzial des Wirtschafts- und Forschungsstandortes Schweiz eindrücklich unterstreichen.

Die Auszeichnung ging an BTRY in der Kategorie Inventors, an Voltiris in der Kategorie Startups (Rising Stars) sowie an die Sefar Group in der Kategorie Industry Innovation.

Die Preisträger im Überblick

Kategorie Inventors: BTRY

BTRY ist ein ETH-Zürich- und Empa-Spin-off, das die Energiespeicherung neu definiert. Das Unternehmen entwickelt ultradünne und hochgradig flexible Festkörperbatterien, die so dünn sind wie ein einzelnes Haar und sich in nur einer Minute vollständig aufladen lassen. Da die Technologie extrem sicher und temperaturbeständig ist, ermöglicht sie die Entwicklung völlig neuer Designs für medizinische Pflaster, intelligente Etiketten (Smart Labels) und IoT-Sensoren.

BTRY ist ein ETH-Zürich- und Empa-Spin-off, das die Energiespeicherung neu definiert. Das Unternehmen entwickelt ultradünne und hochgradig flexible Festkörperbatterien, die so dünn sind wie ein einzelnes Haar und sich in nur einer Minute vollständig aufladen lassen. Da die Technologie extrem sicher und temperaturbeständig ist, ermöglicht sie die Entwicklung völlig neuer Designs für medizinische Pflaster, intelligente Etiketten (Smart Labels) und IoT-Sensoren. Kategorie Startups (Rising Stars): Voltiris

Voltiris ist ein wegweisendes Schweizer Cleantech-Unternehmen, das den historischen Kompromiss zwischen Landwirtschaft und Energieerzeugung auflöst. Das Startup hat die weltweit ersten spektral-filternden Solarmodule für Hightech-Gewächshäuser entwickelt. Das System lässt genau die Lichtwellenlängen passieren, die die Pflanzen für die Photosynthese benötigen, während das restliche Licht zur Erzeugung von sauberem, CO₂-freiem Solarstrom genutzt wird.

Voltiris ist ein wegweisendes Schweizer Cleantech-Unternehmen, das den historischen Kompromiss zwischen Landwirtschaft und Energieerzeugung auflöst. Das Startup hat die weltweit ersten spektral-filternden Solarmodule für Hightech-Gewächshäuser entwickelt. Das System lässt genau die Lichtwellenlängen passieren, die die Pflanzen für die Photosynthese benötigen, während das restliche Licht zur Erzeugung von sauberem, CO₂-freiem Solarstrom genutzt wird. Kategorie Industry Innovation: Sefar Group

Die Sefar Group ist ein weltweit führender Pionier für Präzisions-Filtrationsgewebe. Mit über einem Jahrhundert an industrieller Erfahrung hat das Unternehmen eine revolutionäre, PFASfreie Filtermembran aus extrem dünnen Nanofasern entwickelt. Angesichts weltweit drastisch verschärfter Umweltregulierungen für gesundheits- und umweltschädliche «Ewigkeitschemikalien» (PFAS) liefert Sefar damit eine hocheffiziente, ökologische Alternative für kritische medizinische Geräte, Pharmazeutika und industrielle Belüftungssysteme.

Über den Swiss Technology Award

Der Swiss Technology Award zählt zu den wichtigsten Innovationspreisen der Schweiz. Jährlich werden zukunftsweisende Technologien und unternehmerische Leistungen in drei Kategorien ausgezeichnet. Inventors würdigt Durchbrüche aus Forschung und Entwicklung, Startups (Rising Stars) richtet sich an junge Unternehmen mit validierten Geschäftsmodellen, während Industry Innovation etablierte Firmen ehrt, die durch kontinuierliche Forschung und Entwicklung neue Lösungen mit klarem Mehrwert, auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit,auf den Markt bringen. Die Jury setzt sich aus ausgewiesenen Fachpersonen aus den Bereichen Innovation, Forschung, Nachhaltigkeit und Unternehmertum zusammen. Unter dem Vorsitz von Jurypräsidentin Dominique Gruhl-Bégin bestimmt sie in einem zweistufigen Auswahlverfahren die Gewinnerprojekte. (STA/mc/hfu)

Swiss Technology Award