On-Chain Bericht von Bitget Wallet: 46% bevorzugen Krypto-Zahlungen wegen der Geschwindigkeit, aber Sicherheitsbedenken bremsen die Annahme

San Salvador / El Salvador – Bitget Wallet, ein Web3 Non-Custodial Wallet, hat seinen neuesten Onchain Report veröffentlicht, der die wichtigsten Faktoren untersucht, die die Annahme von Krypto-Zahlungen in verschiedenen Regionen beeinflussen.

Globaler Überblick

Die weltweite Studie, die auf einer Umfrage unter 4.599 Befragten basiert, ergab, dass 46 % der befragten Nutzer Kryptozahlungen wegen der Schnelligkeit bevorzugen, während 37 % Sicherheitsrisiken als Haupthindernis anführen.

Regionale Trends zeigen, dass Afrika (52 %) und Südostasien (51 %) bei der Nachfrage nach schnelleren Zahlungen führend sind, was auf den begrenzten Zugang zu Banken und hohe Überweisungskosten zurückzuführen ist. In allen Regionen stellt die begrenzte Annahme durch Händler (31 %) weiterhin ein grosses Hindernis dar, das verhindert, dass Kryptowährungen zu einer weit verbreiteten alltäglichen Zahlungsmethode werden.

Die Unterschiede zwischen den Generationen zeigen, dass die Generation X (49 %) Wert auf Schnelligkeit legt, während die Millennials (42 %) und die Generation Z (39 %) grenzenlose Transaktionen bevorzugen. Die Sicherheitsbedenken sind bei der Generation X (42 %) am grössten, während die Generation Z (36 %) empfindlicher auf Transaktionsgebühren reagiert. Während jüngere Nutzer eher bereit sind, Kryptowährungen in ihre täglichen Finanzaktivitäten einzubinden, stellen die Benutzerfreundlichkeit und die fehlende Finanzinfrastruktur nach wie vor wichtige Hürden für eine breitere Annahme dar.

Westeuropa

Der Hauptgrund in Westeuropa ist die Geschwindigkeit und Effizienz von Krypto-Transaktionen, die 37 % der Befragten befürworten. Die Möglichkeit, Gelder schnell und ohne die mit herkömmlichen Banksystemen verbundenen Verzögerungen zu überweisen, ist ein wesentlicher Vorteil, insbesondere bei internationalen Transaktionen, bei denen herkömmliche Methoden langsam und kostspielig sein können.

Darüber hinaus zeigt die Studie, dass 35 % der befragten Personen Kryptowährungen in erster Linie wegen der Privatsphäre und Anonymität, die sie bei Transaktionen bieten, bevorzugen. Dieses Interesse deckt sich mit dem wachsenden Wunsch nach finanzieller Diskretion, insbesondere mit der zunehmenden Verbreitung des digitalen Zahlungsverkehrs.

Von den Hauptfaktoren lockt das Potenzial für Wertsteigerungen im Laufe der Zeit 30 % der befragten westeuropäischen Nutzer zu Kryptowährungen. Da herkömmliche Anlagemöglichkeiten nur begrenzte Erträge bieten, sehen viele Krypto-Assets als praktikable Alternative für den Vermögensaufbau, unterstützt durch die zunehmende Annahme digitaler Währungen durch den Mainstream.

Trotz der Vorteile bleiben Sicherheitsrisiken das Haupthindernis in der Region: 39 % der befragten Westeuropäer befürchten mögliche Hacks und Betrug. Darüber hinaus sind 29 % der Befragten besorgt über die begrenzte Annahme von Kryptowährungen bei Händlern und Dienstleistern, wodurch eine Kluft zwischen dem wachsenden Interesse und dem praktischen Nutzen digitaler Währungen für alltägliche Transaktionen entsteht. Schliesslich sind 28 % der befragten Westeuropäer besorgt über die Unumkehrbarkeit von Transaktionen, wenn sie an eine falsche Adresse geschickt werden.

«Westeuropa ist eine der grössten Krypto-Volkswirtschaften der Welt, und diese Studie bestätigt ihre Anziehungskraft für die greifbaren Vorteile von Krypto, wie Geschwindigkeit, Effizienz und Privatsphäre. Das starke Interesse an der Wertsteigerung zeigt auch die wachsende Anerkennung digitaler Assets als legitime Anlagemöglichkeit. Die Studie unterstreicht jedoch auch die Notwendigkeit, Sicherheitsbedenken auszuräumen und die Akzeptanz bei den Händlern zu erhöhen, um eine breite Akzeptanz zu erreichen», so Alvin Kan, COO von Bitget Wallet. «Der Markt muss sich vorrangig auf die Schaffung von Vertrauen und Benutzerfreundlichkeit konzentrieren, um die Kluft zwischen Interesse und breiter Annahme zu überbrücken. Durch die nahtlose Integration von Kryptowährungen in den Alltag will Bitget Wallet digitale Finanzen für Milliarden Menschen weltweit zugänglich machen.»

Für weitere Details besuchen Sie bitte den Bitget Wallet Blog. (Bitget Wallet/mc/ps)

