Partners Group steigert in 2023 die verwalteten Vermögen

Baar – Die Partners Group hat im vergangenen Jahr Neugelder in Milliardenhöhe angezogen und verwaltet für ihre Kunden deutlich grössere Vermögen als noch vor Jahresfrist. Im neu angelaufenen Jahr 2024 rechnet das Management mit weiterem Wachstum.

Ende 2023 lagen die vom Zuger Asset Manager verwalteten Vermögen bei 146,9 Milliarden US-Dollar, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend heisst. Zu Jahreshälfte hatte Partners Group dazu einen Wert von 141,7 Milliarden ausgewiesen, Ende 2022 waren es 135,4 Milliarden.

Insgesamt haben derweil die Kunden bei der Partners Group Kapitalzusagen in Höhe von 18 Milliarden Dollar platziert. Die Gruppe hatte mit Kapitalzusagen zwischen 17 und 22 Milliarden Dollar gerechnet. Im Jahr 2022 beliefen sich diese auf 22 Milliarden und im 2021 auf 25 Milliarden.

Mit den vorgelegten Zahlen hat die Partners Group die Erwartungen der Analysten verfehlt. Im Vorfeld der Publikation hatten Analysten im Durchschnitt mit verwalteten Vermögen von 147,8 Milliarden und Kapitalzusagen von knapp 20 Milliarden Dollar gerechnet.

Weiteres Wachstum erwartet

Im vergangenen Jahr habe die Partners Group wiederum von einer guten Nachfrage nach massgeschneiderten Lösungen profitiert, liess sich CEO David Layton in der Mitteilung zitieren. Dabei sei ein neuer Rekord bei den am Markt akquirierten Mandaten aufgestellt worden. Zugleich hätten sich aber die Transaktionsvolumen rückläufig entwickelt.

Mit Blick auf die Transaktionsaktivitäten sieht Layton im neu angelaufenen Geschäftsjahr an den Märkten ersten Anzeichen einer Besserung. Zudem halte das gute Umfeld in der Privatmarktbranche an und die Gruppe strebe weiteres nachhaltiges Wachstum an. Für das Gesamtjahr 2024 geht die Gruppe von Kapitalzusagen im Umfang von 20 bis 25 Milliarden Dollar aus. Analysten hatten bei den Prognosen mit etwas höheren Werten gerechnet.

Das detaillierte Jahresergebnis veröffentlicht Partners Group am 19. März. (awp/mc/ps)