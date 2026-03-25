Pave Space erhält 40 Mio. USD für die Entwicklung einer europäischen Schwerlast-Trägerrakete

Crissier – Das Schweizer Startup Pave Space hat 40 Millionen Dollar für die Entwicklung eines Orbitaltransferfahrzeugs eingesammelt, das Satelliten innerhalb von Stunden statt Monaten von der erdnahen Umlaufbahn (LEO) zu ihrem endgültigen Bestimmungsort befördern könnte.

Das Unternehmen gab die Startfinanzierung am 25. März bekannt, im Vorfeld seiner Pläne, bis 2029 mit dem Flugbetrieb seines schweren Kickstage-Raumfahrzeugs zu beginnen, um einen seiner Ansicht nach aufkommenden logistischen Engpass für die rasch wachsende Weltraumwirtschaft zu beheben.

Julie Böhning, CEO und Mitbegründerin von Pave, erklärte, das rund 20 Tonnen schwere Fahrzeug könne in weniger als einem Tag bis zu 5 Tonnen Nutzlast vom niedrigen Erdorbit (LEO) in den mittleren und geostationären Erdorbit oder auf Mondbahnen befördern.

Die meisten Satelliten werden heutzutage in den LEO gebracht und sind in der Regel auf einen elektrischen Antrieb an Bord angewiesen, um ihre Endpositionen innerhalb von sechs bis zwölf Monaten zu erreichen. Es gibt schnellere Möglichkeiten, um früher Einnahmen zu erzielen, darunter chemischer Antrieb, spezielle Starts in höhere Umlaufbahnen und Transferfahrzeuge von Drittanbietern, doch diese können teurer sein oder durch Kapazitäts- und Terminbeschränkungen eingeschränkt werden.

„Das Fahrzeug ist mit allen Schwerlast-Trägerraketen für den Transport in den erdnahen Orbit kompatibel und stellt somit eine kostengünstige und flexible Lösung für den Transport im Weltraum dar“, erklärte Böhning. „Im Vergleich zu Alternativen ist PAVE nicht nur kostengünstig, sondern nutzt zudem einen speicherbaren Antrieb, wodurch Einschränkungen beim Bodenbetrieb verringert, die Integration in Trägerraketen vereinfacht und das Risiko von Verdampfungsverlusten beseitigt werden – was zu einem zuverlässigeren und betrieblich effizienteren System führt.“

Pave gab bekannt, dass das Unternehmen bereits acht Vorverträge mit Satellitenbetreibern und -herstellern abgeschlossen hat und derzeit Gespräche mit mehreren bedeutenden Akteuren der Branche führt.

Stärkung der europäischen Kapazitäten

Pave wurde 2024 von Böhning und dem technischen Leiter Jérémy Marciacq gegründet, die bereits seit ihrer Studienzeit an der EPFL (École Polytechnique Fédérale de Lausanne) gemeinsam Raketen bauen. Zuvor hatten sie gemeinsam das Gruyère Space Program gegründet, eine europäische Initiative für wiederverwendbare Raketen, in deren Rahmen sie einen Demonstrator entwickelten, der im Jahr 2024 mit rund 250’000 CHF (317’000 USD) an Sponsorengeldern 53 Testflüge absolvierte. Pave verfügt mittlerweile über ein Team von rund 40 Ingenieuren und Spezialisten aus der Raumfahrtindustrie.

Die Seed-Finanzierungsrunde von Pave wurde von Visionaries Club und Creandum angeführt, unter Beteiligung von Lombard Odier Investment Managers, Atlantic Labs, Sistafund, b2venture, ACE Investment Partners, Ilavaska Vuillermoz Capital, Pareto und Motier Ventures. (Space-News/mc/hfu)

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