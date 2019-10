Postfinance: Sandra Lienhart wird neue Leiterin Retail

Bern – Der Verwaltungsrat von PostFinance hat Sandra Lienhart per 1. März 2020 zur neuen Leiterin Retail ernannt. Sie nimmt in dieser Funktion Einsitz in die Geschäftsleitung der Finanzdienstleisterin. Der Bereich Retail mit mehr als 1000 Mitarbeitenden umfasst den physischen und digitalen Vertrieb, das Marketing sowie das Kontaktcenter und bedient rund 2,5 Millionen Privat- und 275’000 Geschäftskunden.

Sandra Lienhart war ab 2004 in verschiedenen Funktionen bei der Bank Cler (vormals Bank Coop) tätig, unter anderem als Leiterin des Geschäftsbereichs Vertrieb und als Vorsitzende der Geschäftsleitung. Dabei begleitete sie das Rebranding der Bank von Bank Coop zur Bank Cler und positionierte das Unternehmen als Challenger Brand sowie als digitale Vorreiterin im Schweizerischen Bankenmarkt. Vor ihrer Tätigkeit bei der Bank Cler arbeitete sie in verschiedenen Funktionen bei der Credit Suisse, unter anderem als Leiterin des Marktgebiets Zürich Nord.

Sandra Lienhart verfügt über einen Executive MBA ZFH der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich und der University of Virginia Darden School of Business, USA. Sie übernimmt den Bereich Retail von Sylvie Meyer, die Ende Januar 2020 in Frühpension geht. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung von PostFinance danken Sylvie Meyer für ihr grosses langjähriges und erfolgreiches Engagement zugunsten von PostFinance und wünschen ihr für ihren neuen Lebensabschnitt alles Gute. (mc/pg)

Postfinance