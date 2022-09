Negativzinsen gehören der Vergangenheit an

St. Gallen – Die Raiffeisen-Gruppe wie auch die Grossbank UBS schaffen Negativzinsen und Guthabengebühren für ihre Kundinnen und Kunden nach der SNB-Leitzinserhöhung vom Donnerstag ebenfalls ab. Die zweite Schweizer Grossbank Credit Suisse verzichtet bereits seit dem Juli auf die Erhebung von Negativzinsen im Privatkundengeschäft. Zuvor hatten bereits Postfinance und ZKB das Ende der Negativzinsen verkündet.

Raiffeisen Schweiz empfehle den Raiffeisenbanken den Verzicht auf die Erhebung von Negativzinsen und Guthabengebühren per 1. Oktober 2022, teilte ein Sprecher der Bankengruppe am Donnerstag auf Anfrage mit. Zu möglichen weiteren Zinsschritten auf Sparguthaben gab er sich aber unverbindlich. Der steigende SNB-Leitzins werde auch zu besseren Konditionen für Kundinnen und Kunden auf der Zinsseite führen. «Zum Zeitpunkt, wann dies bei Raiffeisen der Fall sein wird, können wir derzeit noch keine Aussage machen.»

Die UBS werde dem Zinsschritt der SNB Rechnung tragen und die Guthabengebühr für Privatkunden und Firmenkunden auf 0 Prozent reduzieren, erklärte ein Sprecher der grössten Schweizer Bank. Die Anpassung gelte ab 1. Oktober. Die Credit Suisse verwies derweil auf Anfrage auf die Aufhebung der Negativzinsen für ihre Kundinnen und Kunden bereits seit dem 1. Juli 2022. «Wir beobachten weiterhin die Marktentwicklungen und auch kurzfristige Anpassungen der Zinskonditionen sind möglich», so der CS-Sprecher.

Postfinance wollte zu einer allfälligen Anhebung der Zinsen in positives Territorium zum aktuellen Zeitpunkt keine Angaben machen. «Postfinance beobachtet die Marktsituation stetig und wird ihre Zinspolitik bei Bedarf anpassen», sagte eine Sprecherin auf Anfrage.

Auch die Zürcher Kantonalbank (ZKB) beendet die Ära der Negativzinsen für die betroffenen Kundinnen und Kunden. Eine Anhebung der Zinsen auf den Sparkonten sieht die grösste Kantonalbank der Schweiz allerdings derzeit nicht vor. «Mit dem heutigen Entscheid der SNB endet die Weiterverrechnung der Negativzinsen bei der Zürcher Kantonalbank per morgen Freitag», sagte ein ZKB-Sprecher am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Im Gleichschritt würden auch die individuellen Freibeträge aufgehoben.

Bank WIR kündigt nach SNB-Entscheid Zinserhöhung für Sparer an

Als erste Geschäftsbank hatte am Morgen die Bank WIR reagiert. Sie kündigte nach dem SNB-Entscheid umgehend Zinserhöhungen auf ihren Spar- und Vorsorgeangeboten an. Die Basler Genossenschaftsbank hatte bereits nach der vorherigen SNB-Leitzinserhöhung vom Juni Negativzinsen abgeschafft

Valiant erhöht Zinsen auf Spar- und Vorsorgekonten

Dies gilt auch für die Valiant. Im Zuge der Leitzinserhöhung der Schweizerischen Nationalbank erhöht sie nun per 1. Oktober 2022 die Zinsen bei den Sparkonten und per 1. November 2022 bei den Vorsorgekonten. Sparerinnen und Sparer erhalten bei Valiant neu bis zu 0.25% Zinsen.

GKB begibt sich in positives Terrain

Die Graubündner Kantonalbank hat derweil angekündigt, gewisse Zinssätze für langfristige Sparguthaben anzuheben – so gibt es für gewisse Sparkonti ab Anfang Oktober eine Verzinsung von 0,25 Prozent. Eine Überprüfung der Zinssätze im Passivgeschäft auf breiterer Basis finde Anfang 2023 statt, heisst es weiter. (awp/mc/ps/pg)