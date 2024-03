RealUnit Schweiz AG erzielt positives Jahresergebnis

Zürich – Die Investmentgesellschaft RealUnit Schweiz AG rapportiert ein positives Betriebsergebnis von CHF 231’500.24 nach Steuern für das Geschäftsjahr 2023. Per 31. Dezember 2023 betrug der Net Asset Value (NAV) pro Aktie CHF 1.03. Dr. Dietmar Peez ist seit 1. März 2024 neuer CIO der Gesellschaft.

Im Jahr 2023 konnte die Gesellschaft mit ihrer Realwert-Strategie einen Bruttoertrag von CHF 850’193.57 (Vorjahr CHF -905’165.86) erzielen. Der Hauptertrag wurde durch den Wertschriftenerfolg mit Aktien sowie digitalen Währungen erzielt. Der Personal- und betriebliche Aufwand wurde um 6.9% gegenüber dem Vorjahr reduziert. Die Aktiven der Bilanz bestehen mehrheitlich aus physischen Gold- und Silberbeständen sowie finanzstarken Unternehmensbeteiligungen, mehrheitlich aus der Schweiz. Die Gesellschaft verfügt über einen grosszügigen Liquiditätspuffer und hat keine langfristigen Schulden.

Erhöhung des Aktienkapitals

Die Gesellschaft konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr eine stetige Nachfrage sowohl nach den börsenkotierten Inhaberaktien als auch nach den tokenisierten Namensaktien feststellen. Das Aktienkapital hat mittels zwei Kapitalerhöhungen im vergangenen Jahr um CHF 3’859’206.- zugenommen, was einem Wachstum von über 13.2% entspricht.

CIO-Wechsel

Vahan P. Roth, Mitgründer und bisheriger CIO der Gesellschaft, wird sich beruflich neu orientieren. Er hat einen wesentlichen Beitrag zum Wachstum der Gesellschaft seit der Gründung im Juni 2017 geleistet. Die Realwert-Strategie hat in den vergangenen Jahren unter seiner Leitung mehrfach eine hohe Krisenresistenz gezeigt. Als Nachfolger hat der Verwaltungsrat per 1. März 2024 Dr. Dietmar Peetz als neues Mitglied der Geschäftsleitung und neuen CIO ernannt. Er ist Experte für Vermögensschutz in Krisenzeiten und verfügt über mehr als 30 Jahre praktische Finanzmarkterfahrung. Er war Leiter Portfolio Management und Research sowie Senior Portfolio Manager bei renommierten Finanzinstituten im In- und Ausland. Mehrere Jahre verwaltete er bei der Credit Suisse Asset Management erfolgreich den grössten europäischen Rohstofffonds. Im Jahr 2007 promovierte er zum Thema Finanzmarktinstabilität. Dietmar Peetz bringt die notwendigen Erfahrungen mit sowohl für die erfolgreiche Weiterführung der Realwert-Strategie, als auch für die geplante Expansion der Gesellschaft nach Deutschland.

Ausblick: Krisenresistenz und Werterhalt in unsicheren Zeiten

Die Investmentgesellschaft ist gut ins 2024 gestartet. Der NAV per 5. März 2024 liegt bei CHF 1.07 pro Aktie, was einem Plus von 3.9% entspricht. Das aktuelle Marktumfeld ist weiterhin von geopolitischen Unsicherheiten geprägt. Es ist entsprechend mit volatilen Märkten zu rechnen. Die RealUnit Schweiz AG ist der Meinung, dass sie mit ihren Investments bestehend aus einer starken Gewichtung von Edelmetallen und eher defensiven Aktien in diesem Umfeld gut positioniert ist, um das Vermögen ihrer Aktionärinnen und Aktionäre bestmöglich zu schützen. (RealUnit/mc)