RealUnit startet Handel auf Taurus TDX

Baar – Die RealUnit Schweiz AG, Investunternehmen im Bereich der sachwertbasierten Kapitalanlagen, hat heute den Handelsstart ihrer Aktientoken auf TDX bekanntgegeben. TDX ist die organisierte Handelsplattform, welche von Taurus SA, einem regulierten Wertpapierhaus, betrieben wird.

Die Ankündigung markiere einen bedeutenden Meilenstein in der Digitalisierung privater Märkte, da sie Investoren den Zugang zum Handel mit tokenisierten Aktien von RealUnit auf einem Marktplatz ermögliche, der von einem regulierten Wertpapierhaus betrieben wird, so RealUnit in einer Mitteilung.

RealUnit gehört zu den ersten Schweizer Unternehmen, die ihre Aktien tokenisiert haben. Diese werden in Form von Token auf der Ethereum-Blockchain ausgegeben, die Investoren in einem digitalen Wallet halten können. Mit der Zulassung zum Handel auf der TDX-Plattform geht RealUnit einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung ihres Zieles, den Zugang zu einem diversifizierten Portfolio realer Vermögenswerte zu erleichtern.

Dani Stüssi, CEO der RealUnit Schweiz AG, sagt dazu: «Dieser Meilenstein erweitert die Möglichkeiten unserer Investoren, indem er einen nahtlosen Marktplatz für den Handel mit RealUnit-Token bietet. Gleichzeitig machen wir unseren Ansatz zur Vermögenssicherung und Werterhaltung einem breiteren Publikum zugänglich.»

Victor Busson, CMO von Taurus, fügt hinzu: «Der Start von RealUnit auf TDX unterstreicht Taurus’ Mission, private Märkte zu transformieren. Wir zeigen, wie die Tokenisierung die Liquidität von KMUs revolutionieren und Investoren modernen, effizienten Zugang zu privaten Wertpapieren bieten kann.» (RealUnit/mc)