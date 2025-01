Revolut lanciert kommissionsfreie ETF-Sparpläne in der Schweiz

Zürich – Die Digitalbank Revolut bietet Kunden in der Schweiz ab sofort die Möglichkeit, über Sparpläne kommissionsfrei in ETFs (Exchange Traded Funds) zu investieren. So ist es jetzt möglich, in verschiedenen Intervallen (z.B. wöchentlich oder monatlich) und bereits ab 1 Franken in über 300 in der EU kotierte ETFs (von BlackRock, Vanguard oder Amundi) zu investieren. Diese Transaktionen sind kommissionsfrei und werden nicht auf das monatliche Freikontingent des Abonnements angerechnet. Die Wertpapierdienstleistungen im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und in der Schweiz werden von Revolut Securities Europe UAB (Revolut) erbracht.

Eine vom Marktforschungsinstitut Dynata im Auftrag von Revolut durchgeführte repräsentative Umfrage hat jüngst ergeben, dass für etwa vier von zehn (39 Prozent) Schweizern tiefe und transparente Gebühren der wichtigste Faktor bei der Auswahl eines Investment-Anbieters sind. Bei den kommissionsfreien ETF-Sparplänen von Revolut verbleibt das gesamte investierte Geld im Portfolio des Anlegers, was einen höheren Zinseszinseffekt und langfristiges Wachstum ermöglicht.

ETFs sind Investmentfonds, die einen Index oder einen grösseren Korb von Wertschriften oder Rohstoffen abbilden und so eine breitere Diversifizierung in nur einem einzigen Produkt ermöglichen. Revolut bietet bereits eine breite Palette von ETFs an, die auf unterschiedliche Risikoprofile und Anlageziele zugeschnitten sind – von ETFs mit Schwerpunkt auf Anleihen bis hin zu aktienbasierten Alternativen.

Der globale ETF-Markt ist schnell gewachsen und wird aufgrund seiner Transparenz, niedrigen Kosten und Flexibilität auch bei Kleinanlegern immer beliebter. Im Jahr 2024 wurden in Kontinentaleuropa monatlich 10,8 Millionen ETF-Sparpläne mit einem jährlichen Sparvolumen von insgesamt 17,6 Milliarden Euro ausgeführt. (mc/pg)