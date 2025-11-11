Robeco feiert nach einem Jahr wichtigen Meilenstein bei aktiven ETFs

Rotterdam / Zürich – Robeco hat mit seinem Angebot aktiver ETFs die Marke von 1 Milliarde EUR an verwaltetem Vermögen überschritten und damit ein Jahr nach dem Eintritt in den ETFMarkt einen wichtigen Meilenstein erreicht.

Dieser Erfolg ist Ausdruck des strategischen Engagements von Robeco, sein Anlageangebot stetig zu erweitern und seinen Kunden innovative Lösungen bereitzustellen. Die Einrichtung der ETF-Plattform folgte auf die Ernennung von Nick King zum Head of ETFs Ende 2023 – diese neu geschaffene Position signalisierte die Absicht von Robeco, sich ernsthaft im Bereich der aktiven ETFs zu positionieren. King wurde damit beauftragt, ein ganz neues ETF-Angebot bei Robeco zu erstellen. Derzeit bietet Robeco fünf aktive Aktien-ETF-Produkte an.

Nick King, Head of ETFs bei Robeco kommentiert: „Wir haben innerhalb eines Jahres bereits einen wichtigen Meilenstein erreicht: Das in unserem ETF-Angebot verwaltete Vermögen beläuft sich auf eine Milliarde EUR, und vier Produkte überschreiten bereits Vermögenswerte von 100 Millionen EUR. Das ist eine kritische Schwelle für viele Anleger. Diese fantastische Leistung unterstreicht die Stärke und Relevanz unseres Angebots.“

Robeco setzt bei Anleihen seine Innovationen fort und entwickelt derzeit aktive ETFs für InvestmentGrade- und High-Yield-Anleihen. Das Unternehmen erweitert ausserdem sein Angebot an fundamentalen und thematischen Strategien.

Ivo Frielink, Mitglied des Executive Committee, Global Head of Sales & Marketing a.i. bei Robeco erklärt: „Innerhalb unseres ersten Jahres im Bereich der aktiven ETFs bereits die Schallmauer von 1 Milliarde EUR zu durchbrechen, ist ein starkes Signal dafür, dass wir einen echten Bedarf am Markt decken. Das ist ein wunderbarer Start, aber erst der Anfang. Aktive ETFs stellen eine grossartige Gelegenheit dar, herkömmliche Investmentfonds und Mandate zu ergänzen, vor allem, da sie Vorteile in Bezug auf Liquidität und Unmittelbarkeit bieten.

Wir bei Robeco glauben, dass es wichtig ist, allen Kundensegmenten und Vertriebskanälen unsere Expertise zur Verfügung zu stellen. Wir haben festgestellt, dass eine Vielzahl von bestehenden und neuen Kunden in unsere ETFs investieren. Durch unsere aktiven ETFs haben wir die Möglichkeit, mit Endanlegern in Kontakt zu treten, die in der Regel nicht auf einen herkömmlichen Investmentfonds setzen würden. Genau deshalb ist dieser Bereich für uns so spannend.“

Mit der Einführung des ursprünglichen Angebots 3D ETF und Dynamic Theme Machine ETF begann für Robeco die ETF-Reise. Diese Produkte verknüpfen die nachgewiesene Anlageexpertise von Robeco mit einem zukunftsweisenden Ansatz für Nachhaltigkeit und Innovation. Die 3D ETFs sind auf ein Gleichgewicht zwischen Risiko, Rendite und Nachhaltigkeit ausgelegt und stützen sich auf die 20-jährige Erfolgsbilanz von Robeco mit seinen Strategien Active Quant und Enhanced Indexing.

Der Dynamic Theme Machine ETF wiederum nutzt künstliche Intelligenz (KI) und „Natural Language Processing“, um Anlagethemen frühzeitig zu erkennen und zu wechseln. Er bietet damit eine dynamische Alternative zu auf einzelne Themen beschränkten herkömmlichen Produkten.

Lesen Sie hierzu auch die Pressemitteilung von Robeco über sein erstes ETF-Angebot, die am 15. Oktober 2024 veröffentlicht wurde. (Robeco/mc/ps)