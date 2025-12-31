SCALE erhält CHF 150’000 von Venture Kick zur Förderung von Sensorinnovationen mit neuartigen Mid-Infrared-Lasern

Zürich – Das Mikro- und Nanotechnologie-Startup SCALE Lasers hat CHF 150’000 von Venture Kick erhalten, um eine neue Klasse von Halbleiterlasern im mittleren Infrarotbereich für portable und multikolorige Sensorsysteme zu entwickeln. Ziel der Technologie ist es, laserbasierte Sensorik breiter zugänglich zu machen und hochwertige Mid-Infrared-Anwendungen in alltagstaugliche Technologien zu überführen.

Laserbasierte Sensorik im mittleren Infrarot gilt als Goldstandard für die Gasanalyse, steht jedoch vor einem entscheidenden Engpass. Aktuelle Laserquellen sind für den breiten Einsatz zu gross, energieintensiv und kostspielig. Diese Einschränkungen verhindern die skalierbare Umsetzung portabler Multigas-Analysatoren und beschränken den Einsatz bislang auf Nischenmärkte.

Ausgehend von der ETH Zürich schliesst SCALE Lasers diese Lücke mit miniaturisierten, oberflächenemittierenden Laserkomponenten, die mittels standardisierter Halbleiterfertigung hergestellt werden. Dieser Ansatz reduziert Grösse und Kosten deutlich und ermöglicht gleichzeitig automatisierte Tests auf Wafer-Ebene. Die Plattform unterstützt den Mehrwellenlängenbetrieb und erlaubt es Sensorherstellern, Mid-Infrared-Laser nahtlos in kompakte, portable Multispezies-Sensoren zu integrieren.

SCALE Lasers adressiert zunächst ein Marktpotenzial von rund 100 Millionen US-Dollar im Bereich der industriellen und umweltbezogenen Gasüberwachung. Langfristig eröffnet die deutliche Reduktion von Baugrösse und Kosten den Zugang zu Massenmärkten wie der Unterhaltungselektronik und der nicht-invasiven medizinischen Diagnostik.

Übergang von der Prototypenphase zur Serienproduktion

Die CHF 150’000 von Venture Kick treiben den Markteintritt des Unternehmens voran und beschleunigen den Übergang von der Prototypenphase zur Serienproduktion. Dadurch kann das Team laufende Pilotprojekte in zahlende Kunden überführen und seine Kundenbasis erweitern, was eine wichtige Grundlage für die nächste Finanzierungsrunde schafft.

Geleitet wird das Unternehmen von CEO David Stark und CTO Killian Keller, die Expertise in unternehmerischer Führung, Halbleiterlaserphysik und photonisch integrierten Schaltungen vereinen. Ihre komplementären Hintergründe ermöglichen es dem Startup, neuartige Mid-Infrared-Laser erfolgreich aus dem Labor in skalierbare Anwendungen zu überführen.

„Venture Kick hat uns von Beginn an dazu gebracht, über die reine Physik hinauszudenken und das kommerzielle Potenzial unserer Technologie konsequent zu validieren. Dieser Perspektivwechsel war entscheidend für die heutige kommerzielle Traktion“, betont CEO David Stark. (Venture Kick/mc/hfu)