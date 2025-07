Schweizer Fondsmarkt im ersten Halbjahr leicht gewachsen

Zürich – Der Schweizer Fondsmarkt ist im ersten Halbjahr dank Neugeldzuflüssen leicht gewachsen. Das Investorenvertrauen habe sich durch die anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten nicht weiter erschüttern lassen, teilte die Asset Management Association Switzerland (AMAS) am Dienstag mit.

Laut der Branchenorganisation erreichten die Vermögen der in der Statistik von Swiss Fund Data AG und Morningstar erfassten Anlagefonds per Ende Juni 2025 ein Volumen von knapp 1,6 Billionen Franken. Im Vergleich zu Ende 2024 entspricht dies einer Zunahme um 1,65 Prozent.

Das erste Semester sei für Investoren aufgrund der unberechenbaren Entwicklungen in der US-Handelspolitik herausfordernd gewesen, heisst es in der Mitteilung weiter. Dennoch seien über die Berichtsperiode hinweg rund 29,4 Milliarden Nettoneugelder in den Schweizer Fondsmarkt geflossen, ein Plus von 1,83 Prozent.

Investoren setzen auf Aktien

Vor allem die Asset-Klassen Aktien und Obligationen waren gesucht. Aus Anlagestrategiefonds flossen dagegen knapp 2,6 Milliarden und aus Immobilienfonds 66 Millionen ab.

Aktienfonds bleiben sodann mit einem Anteil von 48 Prozent die wichtigste Anlageklasse, gefolgt von den Obligationenfonds mit einem Anteil von 26 Prozent und den Anlagestrategiefonds mit 10 Prozent. Die Abwertung des US-Dollars hat sich laut Mitteilung dabei negativ auf die Performances von Schweizer Fonds ausgewirkt.

Die Marktstruktur und Hierarchie der grössten Schweizer Asset Manager zeigt die UBS mit einem Anteil von 34,7 Prozent weiterhin an der Spitze. Es zeige sich aber, dass die Übernahme der Credit Suisse und die Integration ihrer Fonds weiterhin für Marktverschiebungen sorge, schrieb die Branchenorganisation. Andere Anbieter wie Swisscanto (10,7%), Blackrock (9,2%) und Pictet (5,7%) hätten ihren Marktanteil in den vergangenen sechs Monaten erneut ausgebaut. (awp/mc/pg)