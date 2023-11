Solar-Marktplatz Otovo sammelt 40 Millionen Schweizer Franken

Zürich – Otovo, Marktplatz für Solar- und Batterieanlagen für Privathaushalte, hat eine Kapitalerhöhung von 40 Millionen Franken abgeschlossen. Die Finanzierungsrunde wurde von den bestehenden Investoren Å Energy, Axel Johnson Group und Nysnø (der staatliche Klimafond von Norwegen) angeführt. Die Kapitalerhöhung ermöglicht es Otovo, den Weg zur Profitalität zu sichern und das Unternehmen zur Nummer eins auf dem europäischen Solarmarkt für Privathaushalte zu machen.

Die Kapitalerhöhung wurde von den bestehenden Aktionären durchgeführt. Die drei grössten Investoren, die vorher 44% der Otovo-Aktien besassen, waren die Axel Johnson Group (über ihre AxSol-Subvention), der staatliche Klimafonds Nysnø und Obos.

«Dank der Kapitalerhöhung kann Otovo die Chancen des Energiemarktes offensiv nutzen. Niedrigere Hardwarekosten bei gleichzeitig weiter steigenden Energiepreisen ermöglichen es, zu expandieren, da Verbraucher nach Möglichkeiten suchen, ihre Ausgaben zu senken», sagt Andreas Thorsheim, CEO von Otovo.

Der Nettoerlös der Privatplatzierung wird für Wachstumskapital zur Erweiterung der Unternehmenspositionen in ganz Europa und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, um Rentabilität zu gewährleisten. Das Unternehmen plant, die Profitabilität durch eine Kombination aus Umsatzwachstum, operativen Kostenreduktionen und Monetarisierung der Abonnement-Assets des Unternehmens zu erreichen.“ Dank der Unterstützung und dem anhaltenden Vertrauen unserer Grossaktionäre hat Otovo ein starkes finanzielles Fundament, das es uns ermöglicht, Massnahmen zur Steigerung des Umsatzvolumens, zur umsichtigen Kostensenkung und zur Monetarisierung der Mietmodell-Portfolios zu ergreifen, um das Unternehmen in die Gewinnzone zu führen”, so Thorsheim. (Otovo/mc/hfu)