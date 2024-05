Nikolas Jonas wird operativer Geschäftsführer von Otovo Schweiz

Zürich – Otovo ist ein europäischer Marktplatz für Solar- und Batterieanlagen für Privathaushalte. Ab Mai hat das norwegische Unternehmen Nikolas Jonas zum Geschäftsführer für das operative Geschäft in der Schweiz ernannt. Nikolas Jonas ist bereits Otovo-Geschäftsführer in Österreich.

Seit etwas mehr als einem Jahr bringt Otovo Solarenergie erfolgreich auf Schweizer Hausdächer. Otovo ist eine Solar-Plattform, die es Hausbesitzerinnen und -besitzern ermöglicht, in wenigen Minuten ein individuelles Kauf- oder Miet-Angebot für eine Solaranlage für ihren Standort zu erhalten. Die Solarprojekte werden von technischen Experten bei Otovo geplant und mit lokalen Partner-Installateuren realisiert.

Vision in der Schweiz voranbringen

Das Konzept von Otovo kommt gut an: Das Unternehmen hat in unserem Land bereits eine dreistellige Anzahl Solaranlagen umgesetzt. Und setzt seine Reise Richtung erneuerbare Energien engagiert fort. Verantwortlich für das operative Geschäft ist seit Mai der neue Geschäftsführer Nikolas Jonas. Der 32-Jährige ist bereits als Geschäftsführer von Otovo Österreich tätig. Er wird zusätzlich die Funktion als Geschäftsführer Otovo Schweiz übernehmen und die Expansion von Cleantech hierzulande vorantreiben.

Experte in Quick Commerce und Markenaufbau

Nikolas Jonas bringt viel Erfahrung im Bereich E-Commerce und der Skalierung von E-Plattformen mit – vor allem aus dem Bereich Lebensmittellieferdienste: Von 2015 bis 2017 war er für den Aufbau von Quick Commerce sowie für die Weiterentwicklung der Marke Foodora (heute Delivery Hero) in Österreich verantwortlich. Nikolas Jonas hat einen CEMS Master of International Management der Wirtschaftsuniversität Wien und einen Abschluss der renommierten HEC Paris.

«Ich freue mich sehr, auch in der Schweiz noch mehr Eigenheimbesitzer für Solaranlagen zu begeistern. Mit Otovo wollen wir den Menschen zeigen, wie einfach und lohnend es ist, auf grüne Energie umzusteigen. Unser Ziel ist es, dass es auf jedem Dach in der Schweiz und in Europa eine PV-Anlage gibt», sagt Nikolas Jonas. (Otovo/mc/ps)