Startschuss für die erste „Swiss Fintech Week“ im Juni 2026

Zürich – Im Juni 2026 wird Zürich zum Schauplatz einer Premiere: Mit der ersten „Swiss Fintech Week“erhält die Schweiz eine zentrale Plattform, die das gesamte Fintech-Ökosystem in Zürich, einem der weltweit wichtigsten Standorte der Branche, vereint. Das Kongresshaus Zürich dient dabei als Herzstück der Eventwoche, die Startups und etablierte Fintechs, führende Finanzinstitute, Investoren und die Wissenschaft zusammenbringt, um die technologische Zukunft des Schweizer Finanzplatzes aktiv zu gestalten.

Die Schweiz ist einer der weltweit führenden Fintech-Hubs. Während andere globale Finanzzentren ihren Fintechs bereits seit Jahren bedeutende Branchenwochen widmen, fehlte in der Schweiz bisher ein solches Format. Die Swiss Fintech Week schliesst diese Lücke. Sie bündelt bestehende Initiativen und neue Formate zu einer einwöchigen Innovationsplattform in Zürich, die weit über die Grenzen der Region hinaus Strahlkraft entfaltet.

Innovation im Herzen von Zürich

Mit dem Kongresshaus Zürich als zentralem Veranstaltungsort setzt die Swiss Fintech Week auf einen der prestigeträchtigsten Standorte der Stadt. Die Woche konzentriert sich unter anderem auf die drängendsten technologischen Entwicklungen der Branche:

Banking der nächsten Generation: Der Einfluss von künstlicher Intelligenz auf Efﬁzienz und Kundenerlebnisse.

Der Einfluss von künstlicher Intelligenz auf Efﬁzienz und Kundenerlebnisse. Tokenisierung & Digital Assets: Die Vorreiterrolle der Schweiz im regulierten Krypto-Bereich.

Die Vorreiterrolle der Schweiz im regulierten Krypto-Bereich. Beyond Banking: Die Integration von Finanzdienstleistungen in den digitalen Alltag von Unternehmen und Konsumenten.

Die Swiss Fintech Week wird von zwei massgeblichen Akteuren des Standorts initiiert, die ihre komplementäre Expertise einbringen, um den Dialog zwischen Tradition und Innovation zu fördern.

„Die Swiss Fintech Week schafft eine Plattform, die den Anspruch der Schweiz als führenden Innovations- und Investitionsstandort unterstreicht. Es geht darum, globale Perspektiven mit lokaler Exzellenz zu verbinden und Innovation nicht nur zu diskutieren, sondern konkret voranzubringen – mit internationaler Relevanz und Strahlkraft.“, erklärt Andreas Iten, CEO und Co-Founder von Tenity.

Pascal Novotny, Managing Director des Finanz und Wirtschaft Forums, ergänzt: „Der Finanzplatz steht vor einem fundamentalen Wandel. Strategische Partnerschaften zwischen traditionellen Finanzinstituten und Fintechs sind ein wichtiger Treiber für Innovation und zentral dafür, die Weichen für die digitale Zukunft zu stellen. Wir wollen einen Beitrag dazu leisten, die Innovationskraft des Standorts sichtbarer zu machen und den strategischen Dialog zu fördern.“

Das Global Finance & Technology Network (GFTN) unterstützt die Swiss Fintech Week als Global Strategic Partner. Die Zusammenarbeit fördert den internationalen Austausch und die Vernetzung mit globalen Finanzmärkten.

Ein dezentrales Festival mit zentralem Hub

Während das Kongresshaus als Hauptstandort für die grossen Konferenzen fungiert, wird die Swiss Fintech Week bewusst durch dezentrale Formate ergänzt, um die Vielfalt der Schweizer Innovations-Hubs – vom Paradeplatz bis nach Zürich-West – einzubeziehen. Geplant sind:

Exklusive Konferenzen und Deep-Dives im Kongresshaus Zürich.

Startup-Showcases und Pitch-Events für nationale und internationale Investoren.

Zahlreiche Side-Events, offene Formate und Networking-Events, die über die gesamte Stadt verteilt stattﬁnden.

Das detaillierte Programm und Informationen für Partner werden in den nächsten Wochen auf der ofﬁziellen Website veröffentlicht: www.swissﬁntechweek.com (sfw/mc/hfu)