Swiss Activities schliesst Finanzierungsrunde ab

Erlenbach – Das Zürcher Startup Swiss Activities, das Freizeitaktivitäten in der Schweiz über seine Plattform zur Buchung anbietet, hat eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen. Mit dem frischen Kapital plant Swiss Activities sein Wachstum durch Investitionen in Team, Angebot und Plattform weiter voranzutreiben. Zusätzlich hat das Startup seine Geschäftsleitung verstärkt.

Das im Jahr 2021 gegründete Startup Swiss Activities bietet auf seiner Buchungsplattform eine Vielzahl von Freizeitaktivitäten in der Schweiz an. Tickets für Aktivitäten wie geführte Touren, Museumsbesuche, Bahnausflüge, Thermalbäder und Schifffahrten können via App oder Website gebucht werden.



Nach einer Finanzierungsrunde im Frühling hat Swiss Activities nun eine weitere Kapitalrunde erfolgreich abgeschlossen. Nebst bestehenden Investoren beteiligt sich die Hurbig Ventures AG als Lead Investor in der aktuellen Runde. Mit dem Investment will das Startup sein Wachstum weiter beschleunigen – insbesondere durch Investitionen ins Team sowie in den kontinuierlichen Ausbau des Angebots und der Plattform.

«Das Vertrauen von Hurbig Ventures und unseren bestehenden Investoren zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Mit der neuen Finanzierung starten wir in die nächste Wachstumsphase von Swiss Activities“, so Mathias Graf.

Zwei Brüder teilen sich die Geschäftsleitung

Neu teilen sich Matthias Graf und sein Bruder Reto Graf, der neu in die Geschäftsführung eingetreten ist, die operative Leitung von Swiss Activities als Co-CEOs. Reto Graf ist ein erfahrener Unternehmer, der seit 2007 im Start-Up Ökosystem unterwegs ist: Er war unter anderem Mitgründer und langjähriger Geschäftsführer von der Online Food Delivery-Plattform EAT.ch, welche später an Just Eat verkauft wurde. Er bringt umfassende Erfahrung im Aufbau und der Skalierung von digitalen Plattformen mit.

«Ich durfte Swiss Activities in den letzten Jahren bereits als Verwaltungsrat eng begleiten. Nach dem Aufbau von EAT.ch (heute Just Eat) freue ich mich sehr, wieder in ein Online-Marktplatz-Business einzusteigen. Gemeinsam mit Mathias und dem gesamten Team wollen wir Swiss Activities zum führenden Schweizer Anbieter im Bereich der Planung und Buchung von Freizeitaktivitäten machen», sagt Reto Graf. (Startupticker/mc/hfu)