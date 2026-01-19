SWM AG erhält 5-Sterne-Empfehlung des Deutschen Innovationsinstituts für Nachhaltigkeit und Digitalisierung

Balzers – Die SWM AG ist vom Deutschen Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung mit der 5-Sterne-Empfehlung ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung basiert auf einem bestandenen zweistufigen Prüfprozess und ist bis einschliesslich Dezember 2026 gültig.

Mit der 5-Sterne-Empfehlung würdigt das Institut Unternehmen, die in den Bereichen Nachhaltigkeit, Digitalisierung sowie unternehmerische Verantwortung besondere Standards erfüllen. Die Bewertung erfolgt anhand klar definierter Kriterien und eines strukturierten Prüfverfahrens, das sowohl strategische Ausrichtung als auch operative Umsetzung berücksichtigt.

Die SWM AG sieht die Auszeichnung als Bestätigung ihres langfristigen Anspruchs, wirtschaftliche Stabilität mit zukunftsorientierter Unternehmensführung zu verbinden. Nachhaltige Strukturen, digitale Prozesse und verantwortungsvolles Handeln bilden dabei zentrale Säulen der Unternehmensstrategie.

Verwaltungsrat der SWM AG betont die Bedeutung der Auszeichnung für das Unternehmen:

„Die 5-Sterne-Empfehlung ist für uns ein wichtiges Signal, dass unser strategischer Kurs richtig ist. Sie bestätigt unseren Anspruch, nachhaltige und digitale Entwicklungen nicht als kurzfristigen Trend zu verstehen, sondern als integralen Bestandteil verantwortungsvoller Unternehmensführung. Gleichzeitig ist sie Ansporn, diesen Weg konsequent weiterzugehen.“

Verliehen wurde die Auszeichnung am 23. Dezember 2025 in Hamburg. Die Urkunde ist unterzeichnet von Brigitte Zypries, Bundeswirtschaftsministerin a. D. Die SWM AG will die erhaltene Empfehlung nutzen, um ihre Position als verlässliches und zukunftsorientiertes Unternehmen weiter zu stärken. Ziel bleibt es, nachhaltige Innovationen voranzutreiben, digitale Potenziale gezielt einzusetzen und dabei höchste Qualitäts- und Verantwortungsstandards einzuhalten. (SWM AG/mc/hfu)

