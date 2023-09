Tesla-Aktien legen nach Analystenkommentar deutlich zu

New York – Die Tesla-Aktien sind am Montag im Verlauf um rund 10 % gestiegen, nachdem Morgan Stanley erklärt hatte, dass der Supercomputer Dojo den Marktwert des Elektroautoherstellers um fast 600 Mrd Dollar steigern könnte, indem er den Einstieg in Robotaxis und Softwaredienste beschleunigt.

Tesla hat im Juli mit der Produktion des Supercomputers begonnen, um Modelle der künstlichen Intelligenz (KI) für selbstfahrende Autos zu trainieren, und plant, bis zum nächsten Jahr mehr als 1 Milliarde Dollar für Dojo auszugeben, wie Reuters schreibt.

Dojo könnte neue Märkte erschliessen, die «weit über den Verkauf von Fahrzeugen zu einem festen Preis hinausgehen», schrieben die Analysten von Morgan Stanley unter der Leitung von Adam Jonas. «Wenn Dojo dazu beitragen kann, dass Autos ’sehen› und ‹reagieren›, welche anderen Märkte könnten sich dann eröffnen? Stellen Sie sich ein beliebiges Gerät mit einer Kamera vor, das auf der Grundlage seines Sichtfeldes Entscheidungen in Echtzeit trifft.»

Kursziel um 60 % angehoben

Das Wall-Street-Brokerhaus stufte die Tesla-Aktie von «gleichgewichten» auf «übergewichten» hoch. Morgan Stanley hob sein 12- bis 18-monatiges Kursziel für Tesla-Aktien um 60 % auf 400 Dollar an, was dem Hersteller von Elektrofahrzeugen eine Marktkapitalisierung von etwa 1,39 Billionen Dollar bescheren würde.

Das sind etwa 76 % mehr als der Marktwert von Tesla von etwa 789 Mrd Dollar, basierend auf dem Schlusskurs der Aktie von 248,5 Dollar am Freitag.

Jonas geht davon aus, dass der Bereich Netzwerkdienstleitungen bis 2040 mehr als 60 % der Kernergebnisse von Tesla ausmachen und sich damit gegenüber 2030 fast verdoppeln wird. (mc/pg)