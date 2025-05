UBS schliesst Aktienrückkaufprogramm 2024 ab

Zürich – Die UBS hat das Aktienrückkaufprogramm 2024 abgeschlossen. Das am 3. April 2024 lancierte Programm wurde am 23. Mai 2025 beendet, wie die Grossbank am Montag mitteilte.

Es wurden rund 63,8 Millionen Aktien der UBS Group AG über eine separate Handelslinie an der Schweizer Börse zurückgekauft. Dies entspreche 1,9 Prozent des derzeitigen Aktienkapitals. Das Rückkaufvolumen belief sich auf knapp 2,0 Milliarden US-Dollar. Es beinhalte auch die angekündigten Aktienrückkäufe in Höhe von 1 Milliarde Dollar im ersten Halbjahr 2025.

Für das zweite Halbjahr hatte die UBS weitere Rückkäufe von bis zu 2 Milliarden angekündigt. Diese machte das Management allerdings abhängig von den Ergebnissen der politischen Diskussion rund um eine Verschärfung der Eigenmittelanforderungen für systemrelevante Schweizer Banken.

Die UBS-Aktionäre hatten im April bereits ein neues Aktienrückkaufprogramm gutgeheissen. Unter dem Aktienrückkaufprogramm 2025 dürfen über zwei Jahre hinweg Aktien im Wert von bis zu 3,5 Milliarden Dollar zwecks Vernichtung erworben werden. Es sollte unmittelbar nach Abschluss des Programms 2024 lanciert werden. (awp/mc/ps)