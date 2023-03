UBS wird Global Strategic Banking Partner von Tenity (ehemals F10)

Zürich – Der Startup-Inkubator und Accelerator Tenity (früher bekannt als F10) und UBS sind eine strategische Partnerschaft eingegangen. Gleichzeitig investiert die strategische Risiko- und Innovationseinheit von UBS, UBS Next, in den Tenity Incubation Fund. Ziel ist es, die Innovation im Fintech-Sektor zu stärken und die Zukunft des Schweizer Finanzplatzes mitzugestalten.

Starke Ökosysteme und Kundennähe sind wichtige Voraussetzungen, um Innovationen nachhaltig zu fördern und die Zukunft des Schweizer Finanzplatzes mitzugestalten. Eine strategische Partnerschaft zwischen UBS, der führenden Universalbank und digitalen Marktführerin in der Schweiz, und dem grössten Schweizer Innovations-Ökosystem Tenity mit seiner globalen Reichweite bietet eine ideale Ausgangslage.

«Die Digitalisierung ist der Schlüssel zu einem zukunftsorientierten Banking. Die Partnerschaft mit Tenity gibt uns die Möglichkeit, unser Fintech-Netzwerk zu erweitern und frühzeitig innovative Ideen und Lösungen auszurichten, die speziell auf die Bedürfnisse unserer Kunden in der Schweiz zugeschnitten sind. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Tenity», sagt Sabine Keller-Busse, Präsidentin UBS Schweiz.

Wissenstransfer rund um Innovation und digitale Trends

Durch diese Partnerschaft wird UBS zum bevorzugten globalen strategischen Bankpartner von Tenity und erhält damit Zugang zu Tenitys globalem Ökosystem von jungen, innovativen Fintechs – über das bestehende Fintech-Netzwerk von UBS hinaus. Mit den globalen und lokalen Programmen von Tenity sowie den branchenübergreifenden Plattformen und Veranstaltungen aller Tenity-Hubs wird UBS von einem umfassenden Wissenstransfer rund um Innovation und die neuesten digitalen Trends profitieren. UBS arbeitet bereits mit Tech-Giganten, Fintechs, Netzwerken und Universitäten zu verschiedenen Themen zusammen und investiert mit UBS Next, der globalen Venture- und Innovationseinheit von UBS, auch direkt in Fintechs.

«Der Erfolg unseres Ökosystems hängt massgeblich von der Innovationskraft der Teilnehmer ab. Dass wir UBS als globalen strategischen Partner für das Banking gewinnen konnten, macht uns sehr stolz und wird unseren aktuellen und zukünftigen Portfoliounternehmen helfen, noch mehr Innovation in diese wichtige Branche zu bringen», sagt Andreas Iten, CEO und Mitgründer von Tenity.

UBS Next Investition in den Tenity Incubation Fund

Um Innovationen im Fintech-Sektor zu fördern, investiert UBS Next in den Tenity Incubation Fund. Für UBS ist dies eine attraktive Möglichkeit, in Fintechs im Frühstadium zu investieren. Mike Dargan, Chief Digital & Information Officer der UBS Group, sagt: «Wir glauben, dass es wichtig ist, mit Fintech- und Tech-Startups in der Frühphase zusammenzuarbeiten und in sie zu investieren, um die Innovation bei UBS und in der Finanzdienstleistungsbranche im Allgemeinen voranzutreiben. Wir freuen uns darauf, den Tenity Incubation Fund in unser Investitionsportfolio aufzunehmen und mit ihm zusammenzuarbeiten, um diese wichtige Gemeinschaft von Unternehmern zu unterstützen.»

Tenity ist ein Startup-Inkubator und Accelerator mit einem integrierten Investmentarm, der in innovative Technologieunternehmen in der Finanz- und Versicherungsbranche investiert. Die Investitionsstrategie von Tenity konzentriert sich auf Unternehmen in der Frühphase und strebt eine breite geografische Streuung an. Bislang haben mehr als 250 Unternehmen an Tenity-Programmen teilgenommen. Der neue Fonds wird sich an bis zu 400 neuen Unternehmen beteiligen. (Tenity/UBS/mc/hfu)