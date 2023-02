UMushroom expandiert in Europa und lanciert Podcast

Die Schweizer Finanzplattform UMushroom ermöglicht an Finanzanlagen interessierten Personen, auf einfache und neue Art und Weise passende Anlagen zu finden. UMushroom bietet Nutzerinnen und Nutzern den Zugang zu einem grossen, klar strukturierten Anlageuniversum und bietet ihnen die notwendigen Informationen und Werkzeuge, um unabhängige Anlageentscheidungen zu treffen.

Die Hightech-Plattform bindet dabei Informationen aus der Community und die Stimmung in den sozialen Medien mit ein, welche die Einschätzungen der professionellen Analysten zu den verschiedenen Finanzinstrumenten ergänzen.

Starker Expansionskurs

Das sich auf starkem Expansionskurs befindende Unternehmen hat nun weitere Meilensteine erreicht. Nachdem die im Herbst 2020 gegründete Finanzplattform ihren Betrieb erfolgreich in der Schweiz aufgenommen und eine grosse Nutzerbasis gewonnen hat, ist UMushroom seit Anfang 2023 auch in anderen Ländern tätig. Neu können auch Investierende in Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Grossbritannien und Spanien die Dienstleistungen von UMushroom nutzen. Die Lancierung der Plattform in weiteren europäischen Ländern ist in den kommenden Monaten geplant. In all diesen neuen Märkten verfolgen die beiden Gründerinnen von UMushroom, Tonia Zimmermann und Luba Schönig, eine ähnliche Strategie wie in der Schweiz. Tonia Zimmermann erklärt: «Wir bauen in allen Ländern Partnerschaften mit Universitäten, der Finanzbranche und Unternehmen aus Industrie und der Dienstleistungsbranche auf, um möglichst viele Personen zu befähigen, selbst Investitionsentscheide zu treffen und Vermögen aufzubauen.»

Podcast zum aktuellen Marktgeschehen

Hintergrund vieler dieser Partnerschaften ist UMushroom’s Passion für Ausbildung und Finanzwissen – und die UMushroom University bietet denn auch ein umfassendes digitales Ausbildungsprogramm an. Während es in den Ausbildungsmodulen der UMushroom University vor allem um den Wissensaufbau von Finanz- und Marktgrundlagen geht, liefert ein neues Informationsgefäss komplementäre Informationen. Im alle zwei Wochen publizierten Podcast wird das aktuelle Marktgeschehen edukativ – und mit einer Prise Psychologie – betrachtet. Der Inhalt wird von UMushroom und von Industriepartnern aufbereitet; der Podcast ist ab Anfang März kostenlos auf den gängigen Plattformen wie Spotify, Apple oder YouTube abrufbar.

UMushroom wird dieses Jahr auch zum dritten Mal das Börsenspiel der Schweizer Universitäten ausrichten. Start ist zu Semesterbeginn anfangs März, und das Börsenspiel dauert rund zwei Monate. UMushroom stellt die Plattform zur Verfügung und kreiert eine Sub-Community (Gruppenseite) für das Spiel. Die Teilnehmenden kreieren dann ein Portfolio, das für die ganze Börsenspiel-Community einsehbar ist. Luba Schönig betont: «Wir freuen uns, dass das Börsenspiel jedes Jahr wächst, immer mehr Studentenclubs daran teilnehmen und immer weitere Schweizer Universitäten sich anschliessen.» (UMushroom/mc/hfu)