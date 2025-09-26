Veezoo sammelt 6 Millionen US-Dollar in der Serie A, unter der Führung von ACE Ventures, ein

Zürich – Die von ACE Ventures angeführte Finanzierung wird die Expansion in Europa und den Vereinigten Staaten beschleunigen. Zu den namhaften Investoren gehören der ehemalige Tableau-CEO Mark Nelson und Ted Kummert, ein Veteran der Datenanalyse und ehemaliger Chief Product Development Officer bei UiPath.

Veezoo ist eine Plattform für Agentic Analytics, die es jedem ermöglicht, die richtigen Fragen zu stellen und Erkenntnisse zu gewinnen, denen er vertrauen kann. Die Antworten werden über VQL deterministisch in SQL kompiliert, sodass die Ergebnisse exakt und überprüfbar sind. Der Veezoo Knowledge Graph und die Veezoo Knowledge Language sorgen für konsistente Definitionen und eine transparente Logik mit rollenbasiertem Zugriff für Sicherheit. Seit 2016 wurde Veezoo von Grund auf als eine KI-native Plattform für Agentic Analytics entwickelt. Veezoo bietet viel mehr als nur auffällige KI-Demos und ist bereits bei mehreren Fortune Global 500-Unternehmen im Einsatz.

Veezoo wurde 2024 von Gartner als «Cool Vendor» im Bereich KI-Modelle und natürliche Sprachtechnologien ausgezeichnet und kombiniert Agentic AI mit dem Veezoo Knowledge Graph. Der Knowledge Graph fungiert als semantische und Governance-Ebene, die die Datenkomplexität für Geschäftsanwender abstrahiert, die Definitionen konsistent hält und die Autorisierung und Geschäftslogik durchsetzt. Heute vertrauen Tausende von Nutzern in Unternehmen wie AXA, Bayer, Baloise, Breitling, Valora und Air Up auf Veezoo.

Führung und Vorstand

Mark Nelson ist seit 2024 Mitglied des Verwaltungsrats von Veezoo. Er bringt jahrzehntelange Erfahrung von Tableau, Concur und Oracle mit und ist derzeit Venture Partner bei Madrona.

Mark Kornfilt ist Mitglied des Board of Directors von Veezoo und Venture Partner bei ACE Ventures. Bei Vimeo war er als Chief Product Officer und President tätig und half dabei, das Unternehmen auf einen Umsatz von 400 Millionen US-Dollar zu steigern und es bis zur Notierung an der NASDAQ im Jahr 2021 zu führen.

Marcos Monteiro, Chief Executive Officer, hat Veezoo mitbegründet, um Menschen zu helfen, Fragen in sichere Entscheidungen zu verwandeln. Er hat an der ETH Zürich Mathematik und Statistik mit Schwerpunkt Computational Statistics und AI studiert.

Till Haug, Chief Operating Officer, hat Veezoo mitbegründet und leitet das operative Geschäft. Er bringt Produkt und Ausführung zusammen, damit mehr Menschen Veezoo in ihrem Arbeitsalltag nutzen können.

João Pedro (JP) Monteiro, Chief Technology Officer, ist Mitbegründer von Veezoo und leitet die Entwicklung von Veezoo und dem Veezoo Knowledge Graph, der vertrauenswürdige Erkenntnisse in grossem Umfang ermöglicht. (Veezoo/mc/hfu)

Veezoo