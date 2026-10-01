Wechsel in der Geschäftsführung der Zürich Anlagestiftung

Zürich – Die Zürich Anlagestiftung erhält per 1. Oktober 2026 eine neue Geschäftsführerin. Nadia Schmid übernimmt die Leitung von Martin Gubler, der Ende Jahr in Pension gehen wird. Unter seiner Leitung hat sich die Zürich Anlagestiftung zu einer der führenden Anlagestiftungen für die berufliche Vorsorge in der Schweiz entwickelt.

Martin Gubler stand während vieler Jahre an der Spitze der Zürich Anlagestiftung und trug massgeblich zu ihrer strategischen Weiterentwicklung und zum Wachstum bei. Seit der Gründung im Jahr 1999 hat sich die Stiftung von einer kleineren Anbieterin zu der grössten bankenunabhängigen Anlagestiftung der Schweiz entwickelt – mit einem Anlagevermögen von derzeit über 25 Milliarden Schweizer Franken und aktuell mehr als 50 Anlagegruppen für Vorsorgeeinrichtungen der 2. Säule. Martin Gubler stärkte inner- und ausserhalb der Organisation die Position der Zürich Anlagestiftung im Schweizer Markt für Kollektivanlagen.

«Martin Gubler hat die Entwicklung und das Wachstum unserer Anlagestiftung über viele Jahre massgeblich geprägt», sagt der Präsident des Stiftungsrates Dr. Markus Steiner. «Er hat in der Organisation und in der innovativen Produkteentwicklung wesentlich dazu beigetragen, dass die Zürich Anlagestiftung heute zu den führenden Anlagestiftungen in der Schweiz zählt. Sein grosses Fachwissen und seine Erfahrung als früherer Leiter der Zurich Invest AG hat er auch über Jahre in der Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen (KGAST) eingebracht. Im Namen des Stiftungsrats und der Zurich danke ich ihm herzlich für alles, was er geleistet hat, und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute. Gleichzeitig freue ich mich sehr, dass Nadia Schmid als neue Geschäftsführerin seine Funktion übernehmen wird. Wir sind überzeugt, dass sie die richtige Person ist, um die Zürich Anlagestiftung in eine erfolgreiche und nachhaltige Zukunft zu führen.»

Neue Geschäftsführerin aus den eigenen Reihen

Mit Nadia Schmid übernimmt eine erfahrene Spezialistin für Kollektivanlagen und Governance die Geschäftsführung der Zürich Anlagestiftung. Sie ist seit 2011 bei der Zurich Invest AG tätig und verfügt über langjährige Erfahrung in der Betreuung institutioneller Anlegerinnen und Anleger sowie in Performance-Analyse und Investment Controlling. Unterstützt wird sie weiterhin durch André Baumann als bisherigen Stellvertreter der Geschäftsführung.

Bis 2015 war sie als Performance Analystin tätig. Von 2015 bis 2021 leitete sie den Bereich Financial & Investment Services und war Hauptansprechpartnerin für institutionelle Kundinnen und Kunden in den Bereichen Client Onboarding, Administration und Performance Reporting. Seit 2022 verantwortet sie als Governance Managerin die Weiterentwicklung des Governance Frameworks der Zurich Invest AG und der Zürich Anlagestiftung in enger Zusammenarbeit mit Risk, Compliance und Legal.

«Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit dem Team der Zürich Anlagestiftung und Zurich Invest die erfolgreiche Entwicklung weiterzuführen. Unser Ziel ist es, Vorsorgeeinrichtungen der 2. Säule auch künftig verlässliche, transparente und bedarfsgerechte Anlagelösungen zu bieten – mit einem klaren Fokus auf langfristige Stabilität und guter Governance», sagt Nadia Schmid, designierte Geschäftsführerin der Zürich Anlagestiftung. (Zurich/mc/ps)