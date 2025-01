Windward Bio mit Serie-A-Finanzierung von 200 Mio. Dollar

Basel – Windward Bio, ein in der klinischen Phase befindliches Arzneimittel-Entwicklungsunternehmen, das sich auf fortgeschrittene immunologische Erkrankungen konzentriert, hat seinen offiziellen Start bekannt gegeben. OrbiMed, Novo Holdings und Blue Owl Healthcare Opportunities führen die Serie-A-Finanzierung in Höhe von 200 Mio. Dollar, wobei SR One, Omega Funds, RTW Investments, Qiming Venture Partners, Quan Capital und Pivotal bioVenture Partners mitinvestieren.

Windward Bio hat ausserdem eine Vereinbarung zur Lizenzierung von WIN378 von Kelun-Biotech und Harbour BioMed für die weltweiten Rechte, mit Ausnahme von China und ausgewählten kleineren Märkten in Asien, getroffen. WIN378 ist ein potenziell klassenbester, lang wirkender monoklonaler Antikörper, der auf den Liganden des thymischen stromalen Lymphopoietins (TSLP) abzielt und alle sechs Monate verabreicht werden kann.

Das Unternehmen bereitet sich auf den Beginn einer Phase-II-Studie zur Untersuchung von WIN378 bei schwerem Asthma vor, wobei erste klinische Ergebnisse für 2026 erwartet werden. Weitere klinische Studien sind für Asthma und chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) geplant.

Luca Santarelli, Gründer, CEO und Vorsitzender von Windward Bio: «Die Ausrichtung auf den TSLP-Liganden ist ein hochgradig validierter Ansatz bei verschiedenen immunologischen Erkrankungen, und WIN378 stellt einen bedeutenden Fortschritt in der TSLP-Therapie dar, indem es die Vorteile dieser Klasse mit einem Dosierungsschema von sechs Monaten erweitert, was die Belastung durch die Behandlung verringern und die Ergebnisse für Menschen mit schwerem Asthma verbessern kann.»

Das Unternehmen baut ausserdem eine Forschungspipeline mit lang wirkenden bispezifischen Wirkstoffen auf, die validierte Zielmoleküle und eine synergistische Biologie nutzen, um die beste Wirksamkeit bei immunologischen Indikationen zu erzielen. Die Serie-A-Finanzierung unterstützt den Fortschritt von zwei noch nicht bekannt gegebenen Programmen durch Investigational New Drug (IND)-fähige Studien.

«Indem wir die Investition in Windward Bio leiten, sehen wir die Möglichkeit, ein sehr erfolgreiches Team zu nutzen, um ein biopharmazeutisches Unternehmen zu schaffen, das Menschen mit Asthma, COPD und anderen immunologischen Erkrankungen erstklassige Therapeutika zur Verfügung stellen kann», fügte David Bonita, General Partner bei OrbiMed, hinzu. (DDW/mc/hfu)