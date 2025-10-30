Zurich Invest: Emissionskonditionen der Kapitalerhöhung

Zürich – Die Fondsleitung Zurich Invest AG führt vom 10. November 2025 bis 21. November 2025 eine Kapitalerhöhung in der Höhe von rund 100 Millionen Schweizer Franken für den «ZIF Immobilien Direkt Schweiz» durch. Der erzielte Erlös dient der Finanzierung laufender Bauprojekte und selektiven Zukäufen. Die Kapitalerhöhung erhöht die Ertragsstärke des Immobilienfonds und festigt die Basis für zukünftige Erträge.

Der Emissionserlös wird vorwiegend zur Finanzierung wertschöpfender Bauprojekte innerhalb des Portfolios eingesetzt. Das zusätzliche Kapital stärkt somit die Basis für zukünftige Mieterträge und trägt zur langfristigen Ertragskraft des Immobilienfonds bei. Neben der Finanzierung laufender Grossprojekte nutzt die Fondsleitung strategische Chancen, indem sie gezielt Zukäufe prüft. Sie behält sich zudem das Recht vor, den Emissionserlös flexibel zu verwenden, um kurzfristig Fremdkapital zu reduzieren. Die Emission erhöht somit die Handlungsfähigkeit des Fonds und schafft eine solide Grundlage für künftige Ertragssteigerungen. (Zurich/mc/ps)