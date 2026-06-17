Zurich Invest verstärkt Vertrieb in der Romandie mit neuem Senior Kundenberater

Zürich – Zurich Invest baut ihren Vertrieb in der Romandie weiter aus und verstärkt ihr Team mit Cyrille Miehé als Senior Relationship Manager Insitutional Clients. In dieser Funktion ist er für die Betreuung und Weiterentwicklung der institutionellen Kundenbasis in der Westschweiz verantwortlich und berichtet an Sandra Cafazzo, Leiterin institutionelles Geschäft.

Mit der personellen Verstärkung trägt Zurich Invest dem starken Wachstum der vergangenen Jahre Rechnung. «Wir von Zurich Invest sind als Geschäftsführerin der Zürich Anlagestiftung verantwortlich für die heute grösste bankenunabhängige Anlagestiftung der Schweiz mit einem Volumen von rund 26 Milliarden Schweizer Franken», betont Sandra Cafazzo, Leiterin institutionelles Geschäft bei Zurich Invest. «Mit der Verstärkung unseres Teams stellen wir sicher, dass wir noch näher an unseren Kundinnen und Kunden sind und sie bei ihren langfristigen Anlagezielen optimal unterstützen können.»

Cyrille Miehé verfügt über langjährige Erfahrung in der Betreuung institutioneller Kunden im Anlagebereich, zuletzt bei AXA Schweiz. Parallel zu seiner Tätigkeit als Senior Relationship Manager war er dort Deputy Responsible Investment Lead.

Mit seiner Kombination aus Vertriebs-, Investment- und ESG-Kompetenz wird Cyrille Miehé einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die Präsenz von Zurich Invest in der Romandie weiter auszubauen und die strategische Entwicklung des institutionellen Geschäfts zu unterstützen. (pd/mc/pg)