China eröffnet die höchste Brücke der Welt

Es dauerte rund drei Jahre, aber jetzt ist die Brücke durch die chinesische Huajiang-Schlucht für den Verkehr freigegeben: Sie führt Autofahrer 625 Meter über dem Flussbett entlang – und verkürzt die Reisezeit drastisch.

Es ist ein Projekt der Superlative: In China ist die höchste Brücke der Welt für den Verkehr freigegeben worden. Die Huajiang Grand Canyon Bridge befindet sich in der südwestchinesischen Provinz Guizhou. Die Höhe vom Flussbett bis zur Fahrbahn beträgt laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua 625 Meter. Dies entspricht in etwa der Höhe des Shanghai Tower (632 Meter), dem höchsten Wolkenkratzer der Volksrepublik China.

Die Stahlfachwerk-Hängebrücke ist 2890 Meter lang, die Hauptspannweite beträgt 1420 Meter. Durch sie soll sich die Fahrtzeit durch die Huajiang-Schlucht in der bergigen Provinz Guizhou von etwa zwei Stunden auf nur wenige Minuten verkürzen. Die Huajiang-Schlucht wird auch als »Erdspalte« bezeichnet, weil der Höhenunterschied zwischen Berg und Tal so dramatisch ist.

