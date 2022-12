Christmas-Island: Invasion an Heiligabend

Christmas Island liegt vor der Küste Indonesiens. Jedes Jahr an Weihnachten findet dort ein besonderes Spektakel statt: Zahllose rote Krabben wandern über die Insel.

Es ist jedes Jahr das Gleiche: Der Strom der Wanderer reisst nicht ab. Auf Christmas Island geht es an Weihnachten ähnlich chaotisch zu wie in den Einkaufspassagen hierzulande kurz vor dem 24. Dezember: Dicht an dicht drängt man sich durchs Gewusel, und manchmal möchte man den einen oder anderen wegschubsen, derart eng ist es. Die Einwohner von Christmas Island machen das schliesslich auch: Wenn es ihnen zu bunt wird, kicken sie die Wanderer aus dem Weg. Unchristliches Verhalten wird man ihnen dennoch nicht vorwerfen, denn die Weihnachtsinsel-Bewohner haben es mit besonderen Wanderern zu tun, für die andere Massstäbe gelten als für Touristen oder Fußgängerzonenbesucher.

Bei den Wanderern von Christmas Island handelt es sich um mehrere Millionen, zum Teil kämpferische, handflächengrosse Krabben, die immer zur Weihnachtszeit über die 135 Quadratkilometer grosse Insel wie eine biblische Heuschreckenplage herfallen.

