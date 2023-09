Die Steak-Falle

Eigene Website, Topbewertungen bei Google und eine ellenlange Warteliste: 140 Gäste wähnten sich kürzlich in einem New Yorker Edelrestaurant. Doch dann stellte sich heraus: Alles war nur ein penibel ausgearbeiteter Streich.

Eine Reservierung in diesem New Yorker Restaurant zu bekommen, ist ziemlich schwer – denn es existiert nicht. Trotzdem ist 140 Gästen an diesem Wochenende das Unmögliche gelungen. Nach Monaten auf der Warteliste konnten sie einen Tisch im scheinbar angesagten »Mehran’s Steak House« ergattern. Doch für die meisten Gäste dürfte die Vorfreude auf ein hochexklusives Essenserlebnis nicht von Dauer gewesen sein. Denn statt von erfahrenen Köchen wurden sie von Anfang Zwanzigjährigen bedient und bekocht.

Auf den ersten Blick bietet »Mehran’s Steak House« alles, was man von einem guten (echten) Restaurant erwarten kann: eine nahezu perfekte Google-Bewertung (4,8 Sterne), eine (Google-Maps-)Location mitten in Manhattan und eine eigene Website, auf der behauptet wurde, das Etablissement sei jahrelang ausgebucht. Hunderte Menschen hat das dazu bewegt, sich auf die Warteliste zu setzen. Einen Fehler, den sie wohl kaum ein zweites Mal machen werden.

