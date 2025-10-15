moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

Dieser Mann braucht 20 Minuten, um seinen vollen Namen auszusprechen
Auf der Jagd nach einem Rekord legte sich Laurence Gregory Watkins aus Neuseeland ein paar neue Namen zu – genau 2253. Ganz witzig, aber bisweilen auch kompliziert.

Als Laurence Gregory Watkins 1965 in einem Krankenhaus im neuseeländischen Auckland geboren wurde, war alles noch im Rahmen: Zwei Vornamen und einen Familiennamen gaben ihm seine Eltern mit auf den Lebensweg.

Doch im Jahr 1990 hatte der Neuseeländer eine Idee: Er beantragte eine Namensänderung – und gab sich bei der Auswahl der neuen Namen redlich Mühe: Der damalige Bibliotheksangestellte suchte sich Inspiration in Büchern und liess sich von seinen Mitarbeitern in der City Library von Auckland beraten. Er übernahm lateinische, altenglische und Maori-Namen, bediente sich außerdem bei berühmten Persönlichkeiten. Dann beantragte er die Namensänderung.

