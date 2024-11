Findet der in Australien gestrandete Kaiserpinguin zurück in die Antarktis?

Die Strandung eines Kaiserpinguins in Australien sorgte für Aufsehen. Nun ist Gus wieder im Ozean. Wie stehen die Chancen, dass er zurück in die Antarktis findet?

Ein Anfang November in Australien gestrandeter Kaiserpinguin aus der Antarktis ist zurück im Ozean: Der auf den Namen Gus getaufte Vogel sei am Mittwoch von einem Schiff aus an der Südküste des Bundesstaates Western Australia in die Freiheit entlassen worden, teilte das für Biodiversität und Artenschutz zuständige Ministerium (DBCA) mit. Zuvor habe er alle tierärztlichen Gesundheitschecks bestanden.

Gus war vor drei Wochen plötzlich zur Verwunderung der Badegäste an einen Strand nahe dem Ort Denmark im Westen von Down Under gewatschelt, 3400 Kilometer von seiner Heimat entfernt. Die Anlandung des Tieres am Ocean Beach, 400 Kilometer südlich von Perth, galt als kleine Sensation: Nie zuvor war ein Exemplar dieser Spezies, die eigentlich nur tief in der Region des Südpolarmeers lebt, so weit nördlich gesichtet worden.

