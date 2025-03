Kermit hält Abschlussrede an der University of Maryland

Maryland – Festredner an Universitäten sind oft bemerkenswerte Mitglieder der Gemeinschaft oder sogar berühmte Persönlichkeiten, die die Absolventen mit einer Mischung aus Weisheit und Humor inspirieren können. In diesem Frühling hat die University of Maryland jemanden eingeladen, der all das ist und dazu noch sehr grün: Kermit den Frosch.

Kermit wird am 21. Mai die Abschlussrede für die Studierenden halten, wie die Universität mitteilte. «Nichts könnte diese Füsse glücklicher machen, als an der Universität von Maryland zu sprechen. Ich weiss einfach, dass der Jahrgang 2025 in die Welt hinausgehen und sie zu einem besseren Ort machen wird, und wenn ein paar aufmunternde Worte von einem Frosch dabei helfen können, dann werde ich dabei sein!» sagte Kermit in einer Erklärung, die von der Universität und dem Muppets Studio verbreitet wurde.

In einem Werbevideo hat die Universität die Errungenschaften ihres Festredners für das Jahr 2025 hervorgehoben und Kermit als Umweltschützer, Peabody-Preisträger und «Freund aller Kreaturen» beschrieben. «Ein internationaler Superstar und Bestsellerautor, der in vielerlei Hinsicht hier auf unserem Campus seinen Anfang nahm», so die Universität. «Von bescheidenen Anfängen hat er sich zu einer der beliebtesten und beständigsten kulturellen Ikonen der Welt entwickelt – und das alles mit einer Botschaft des Optimismus und des Glaubens an sich selbst.» Nun – Kermit ist kein Unbekannter für die Universität. Jim Henson schuf Kermit, als er noch Student an der Universität war. Das kreative Genie der Muppets, das 1990 starb, machte 1960 seinen Abschluss an der Universität.

Keine Premiere

Kermit wird in Maryland nicht zum ersten Mal eine Abschlussrede halten. Bereits 1996 hielt der freundliche und wortgewandte Film- und Fernsehstar eine Rede vor der Abschlussklasse des ehemaligen Southampton College der Long Island University. Mehr noch – ihm wurde damals die Ehrendoktorwürde der Universität verliehen. Damals sagte er: «Ich bin mir sicher, dass ihr euch als Kinder, die ihr in euren eigenen Sümpfen oder Vorstädten aufgewachsen seid, nie vorstellen konntet, dass ihr an einem der wichtigsten Tage eures Lebens hier sitzen und einem kleinen, grünen, sprechenden Frosch zuhören würdet. Wir alle sollten sehr stolz auf uns sein… und ein bisschen albern.»

Zu Kermits weiteren Berührungspunkten mit der Hochschulbildung gehören eine Rede bei der Winterfeier der University of Maryland im Jahr 1996, ein Auftritt am College of Arts and Humanities der Universität im letzten Herbst und eine Vorlesung an der Harvard University im Jahr 1982. (mc/pg)