Mercedes-Chef bekommt Mercedes-Kofferraum nicht auf

Vorstandschef Ola Källenius wollte Friedrich Merz bei der Automesse IAA den Kofferraum eines ausgestellten Mercedes zeigen. Dabei bekam er es mit den Tücken der Technik zu tun.

Mercedes-Chef Ola Källenius hatte bei der Automesse IAA Mobility vor den Augen von Bundeskanzler Friedrich Merz mit technischen Problemen an einem ausgestellten Auto zu kämpfen. Es liess sich beim Besuch des Kanzlers am Messestand in München nicht wie gewünscht öffnen.

Probleme auch bei Opel

Der Manager wollte Merz den Kofferraum des elektrischen GLC vorn unter der Haube zeigen. Doch dieser streikte. Der Grund hierfür war eine Fehlbedienung des Standpersonals kurz vor dem Besuch, die zu einer Verriegelung der Haube geführt hatte. Zum Kanzler sagte Källenius: «Sie müssen es mir glauben.»

Kurze Zeit später werkelte auch Opel-Chef Florian Huettl am ausgestellten Exponat seines Unternehmens, einem Opel Grandland. Wobei sich bei diesem letztlich die Motorhaube öffnen liess.

