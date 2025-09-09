moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

Mercedes-Chef bekommt Mercedes-Kofferraum nicht auf
Unternehmen International

Mercedes-Chef bekommt Mercedes-Kofferraum nicht auf

Mercedes-Chef bekommt Mercedes-Kofferraum nicht auf
Merz und Källenius bei der Automesse IAA. (Foto: Johannes Simon / Getty Images / SPIEGEL)
Von moneycab

Vorstandschef Ola Källenius wollte Friedrich Merz bei der Automesse IAA den Kofferraum eines ausgestellten Mercedes zeigen. Dabei bekam er es mit den Tücken der Technik zu tun.

Mercedes-Chef Ola Källenius hatte bei der Automesse IAA Mobility vor den Augen von Bundeskanzler Friedrich Merz mit technischen Problemen an einem ausgestellten Auto zu kämpfen. Es liess sich beim Besuch des Kanzlers am Messestand in München nicht wie gewünscht öffnen.

Probleme auch bei Opel
Der Manager wollte Merz den Kofferraum des elektrischen GLC vorn unter der Haube zeigen. Doch dieser streikte. Der Grund hierfür war eine Fehlbedienung des Standpersonals kurz vor dem Besuch, die zu einer Verriegelung der Haube geführt hatte. Zum Kanzler sagte Källenius: «Sie müssen es mir glauben.»

Kurze Zeit später werkelte auch Opel-Chef Florian Huettl am ausgestellten Exponat seines Unternehmens, einem Opel Grandland. Wobei sich bei diesem letztlich die Motorhaube öffnen liess.

Lesen Sie den ganzen Beitrag bei SPIEGEL

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie jetzt:
Forscher entwickeln ADHS-Diagnostik für Hunde
5.September 2025 — 17:00 Uhr
Forscher entwickeln ADHS-Diagnostik für Hunde

Auch Hunde können ADHS-Symptome zeigen. Forscher haben nun ein System entwickelt, wie man die Fellnasen darauf untersuchen kann. Dabei kommt es auch auf menschliche Mithilfe an. Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität, Impulsivität: Auch Hunde zeigen Wissenschaftlern zufolge Merkmale, die den Symptomen von ADHS beim Menschen ähneln. Für die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung gibt es bei Menschen definierte Diagnosemethoden. Ungarische Verhaltensforscher haben […]