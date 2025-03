Schwimmender Partypalast, geschichtsträchtig, nicht günstig abzugeben

Barhocker, überzogen mit Walvorhautleder, Marmorbäder und ein Pool, der zur Tanzfläche wird: Die Jacht «Christina O» war über Jahrzehnte Symbol für Prunk und Glamour – und Treffpunkt des globalen Jetsets. Nun steht sie zum Verkauf.

Vom Kriegsschiff zur Luxusjacht zur Film- und Serienkulisse: Die Geschichte der «Christina O» umfasst mehr als 80 Jahre. Nun steht die Jacht Berichten zufolge für 90 Millionen Euro zum Verkauf.

In den Fünfzigern, Sechzigern und Siebzigern war das Schiff des griechischen Reeders Aristoteles Onassis einer der beliebtesten Hotspots des internationalen Jetsets. Die grössten Hollywoodstars des 20. Jahrhunderts wie Frank Sinatra, Elizabeth Taylor, Grace Kelly, Greta Garbo und Marilyn Monroe feierten an Bord, Winston Churchill war ein Dauergast auf der Jacht, und John F. Kennedy und seine Frau Jackie waren gern gesehen.

Auch in jüngerer Zeit zog die Luxusjacht Prominente an: Stars wie Paul McCartney, Madonna oder Johnny Depp gingen schon an Bord. 2019 feierte Heidi Klum auf dem Schiff vor Capri ihre Hochzeit mit Ehemann Tom Kaulitz.

Seit Jahren wird die «Christina O» als Charterjacht für Luxusreisen vermietet, der Preis für eine Woche startet offenbar bei 700.000 Euro . Die historische Jacht wird auch als Kulisse für Filme und Serien genutzt. 2020 diente sie als Drehort für die satirische Tragikomödie «Triangle of Sadness», in der Woody Harrelson den Kapitän spielt. 2022 wurde sie in der fünften Staffel der Netflix-Serie «The Crown» gezeigt.

