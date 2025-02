Trotz Branchenflaute: Renault macht operativen Rekordgewinn

Boulogne-Billancourt – Renault hat trotz der anhaltend schwierigen Lage in der Autobranche im vergangenen Jahr mehr umgesetzt und im Tagesgeschäft so viel verdient wie noch nie. Der Erlös kletterte um 7,4 Prozent auf 56,2 Milliarden Euro, während der operative Gewinn um knapp vier Prozent auf etwa 4,3 Milliarden Euro stieg, wie der französische Konzern am Donnerstag mitteilte.

Unter dem Strich musste Renault allerdings kräftige Gewinneinbussen hinnehmen, da ein Anteilsverkauf am japanischen Partner Nissan zu einem hohen Buchverlust geführt hatte. Dadurch entfiel auf die Aktionäre im vergangenen Jahr lediglich noch ein Überschuss von 752 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte der Autobauer noch einen Gewinn von 2,2 Milliarden ausgewiesen. Dennoch sollen die Aktionäre für 2024 mehr Dividende erhalten: Die Ausschüttung steigt um rund ein Fünftel auf 2,20 Euro je Aktie.

Renault steckt mitten in einer Produktoffensive und überarbeitet seine Modellpalette. Geplant ist unter anderem die Einführung des neuen vollelektrischen R4. Obwohl Konzernchef Luca de Meo an den Kosten feilt, schliesst der Konzern für das neue Jahr einen weiteren Rückgang der operativen Rendite nicht aus: Geplant sind mindestens 7 Prozent, nachdem die Profitabilität im Tagesgeschäft 2024 leicht auf 7,6 Prozent zurückgegangen war. Damit hatte Renault auch etwas schlechter abgeschnitten als von Analysten erwartet. (awp/mc/pg)