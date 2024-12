Unglück an Heiligabend: Grossfamilie vergiftet sich mit Marihuana

In Polen musste eine 14-köpfige Familie wegen einer angeblichen Lebensmittelvergiftung ins Krankenhaus. Doch die Ärzte fanden eine ganz andere Ursache: Alle Familienmitglieder zwischen 3 und 78 Jahren waren bekifft.

Am Heiligabend ist eine Grossfamilie in Polen aufgrund von Symptomen einer Lebensmittelvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die 14 Familienmitglieder im Alter zwischen 3 und 78 Jahren litten an Schwindelgefühlen und Gleichgewichtsstörungen, die Kinder hatten Bauchschmerzen und mussten sich erbrechen. Die Ärzte hätten jedoch kein Gift, sondern Rückstände von Marihuana bei allen Beteiligten gefunden, auch das später beprobte Essen der Familie sei stark mit dem Rauschmittel belastet gewesen, wie der polnische Nachrichtensender Polsat News berichtet.

«Jedes Mitglied der Familie hat Marihuana im Körper gehabt», sagte eine Polizistin des Polizeipräsidiums in Białystok in der Nähe der Stadt Zambrów in der Provinz Podlachien.

Lesen Sie den ganzen Beitrag bei SPIEGEL