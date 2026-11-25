Bern / Washington – Die USA planen neue Zölle von bis zu 15 Prozent auf Schweizer Importe und begründen dies unter anderem mit angeblicher Währungsmanipulation und unfairen Wettbewerbsvorteilen. Die Schweizer Wirtschaftsverbände weisen die Vorwürfe scharf zurück und warnen vor neuer Planungsunsicherheit.

Konkret kritisiert das Büro des US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer, dass die Schweiz eine marktgerechte Aufwertung des Frankens unterdrücke und dadurch den US-Handel benachteilige. Zudem bemängelte Washington umfangreiche steuerliche Anreize für die Schweizer Pharmaindustrie, verbilligte Stromkosten für Stahlproduzenten sowie ein Versäumnis, gegen globale industrielle Überkapazitäten und Überproduktion vorzugehen. Dies schaffe wirtschaftliche Sicherheitsrisiken für die USA – namentlich in der Pharma-, Stahl- und Chemiebranche.

Für bestimmte Waren wie einzelne Arzneimittel, Energieträger oder Halbleiter sollen bei den Zöllen allerdings Ausnahmen gelten. Zudem treten die Abgaben noch nicht sofort in Kraft; zuvor finden bis am 5. Januar öffentliche Anhörungen statt.

Der Bundesrat befasste sich am Mittwoch bereits mit der Ankündigung, hatte laut Bundesratssprecherin Nicole Lamon zuvor aber noch keine offiziellen Informationen aus Washington erhalten.

Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) teilte indes auf Anfrage mit, es werde den Bericht prüfen und danach über das weitere Vorgehen entscheiden – die definitiven Zölle werde US-Präsident Donald Trump ohnehin erst später festlegen. Das Departement gehe aber davon aus, dass Washington mit der Empfehlung von maximal 15 Prozent die gemeinsame Absichtserklärung vom 14. November 2025 respektiere.

Diese sah eine Begrenzung der US-Zusatzzölle auf 15 Prozent statt der ursprünglich angekündigten 39 Prozent vor.

Swissmem findet Vorwürfe «grotesk»

Der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse wies die US-Vorwürfe in einer Stellungnahme scharf zurück. Die Schweiz trage nicht zu globalen Überkapazitäten bei; es gebe hierzulande weder Subventionsprogramme für den Export noch Staatsunternehmen im Wettbewerbsgeschäft. Die Schweizer Industrie produziere in einem Hochpreisumfeld und exportiere keine staatlich geförderte Massenware, sondern hochspezialisierte Produkte.

Auch sei der Handelsüberschuss mit den USA vor allem auf Pharma- und Goldexporte zurückzuführen und die Schweiz kein Umschlagplatz für Billigwaren.

Aus Sicht der Wirtschaft sind die geplanten Zusatzzölle sachlich nicht gerechtfertigt. Zentral sei nun, dass die Summe aller US-Zölle inklusive Basiszoll die vereinbarte Obergrenze von 15 Prozent nicht überschreite. Economiesuisse forderte, die laufende Konsultationsfrist bis im Januar aktiv zu nutzen und die Handelsgespräche mit Washington zügig weiterzuführen.

Ähnlich äusserte sich der Industrieverband Swissmem: Der Vorwurf staatlich geförderter Überkapazitäten entbehre angesichts der hohen Produktionskosten in der Schweiz jeglicher Grundlage, teilte der Verband mit. Den Vorwurf der Währungsmanipulation bezeichnete Swissmem-Direktor Stefan Brupbacher mit Blick auf den starken Franken als «grotesk». Zwar beseitige ein einheitlicher Satz von 15 Prozent den bisherigen Wettbewerbsnachteil gegenüber der EU, doch schafften die neuen Zölle zusätzliche Unsicherheit für die ohnehin strapazierte Tech-Industrie.

Schweizer Exportwirtschaft bereits unter Druck

Die Vereinigten Staaten sind nach der Europäischen Union der wichtigste Absatzmarkt für Schweizer Güter – entsprechend empfindlich reagiert die hiesige Exportwirtschaft auf neue Handelsbarrieren. Im August 2025 war ein rekordhoher US-Zoll von 39 Prozent auf Schweizer Importe in Kraft getreten.

Nachdem der Oberste Gerichtshof der USA Anfang dieses Jahres frühere globale Notstandszölle für rechtswidrig erklärt hatte, lag der Satz zuletzt bei 12,5 Prozent. Mit dem nun vorgeschlagenen Zoll von bis zu 15 Prozent – gestützt auf Abschnitt 301 des US-Handelsgesetzes – droht Schweizer Exporteuren erneut eine Verschärfung.

Die Massnahmen richten sich nicht nur gegen die Schweiz: Insgesamt nahm Handelsbeauftragter Greer 14 Volkswirtschaften wegen struktureller Überkapazitäten im verarbeitenden Gewerbe ins Visier. Betroffen sind neben der Schweiz und der Europäischen Union – für die ebenfalls bis zu 15 Prozent vorgesehen sind – unter anderem China mit bis zu 20 Prozent Aufschlag sowie Japan, Südkorea, Taiwan, Indien, Singapur und weitere asiatische Staaten. Zu den ebenfalls untersuchten Ländern Mexiko und Norwegen traf Greer vorerst keine Feststellungen. (awp/mc/ps)