20 Jahre Retarus Schweiz

München / Zürich – Die Retarus Schweiz AG feiert ihr 20-jähriges Bestehen. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sie sich als verlässlicher Partner für sichere Geschäftskommunikation etabliert und ist kontinuierlich gewachsen. Gemeinsam mit langjährigen Partnern wie Bechtle, SoftwareOne, Accenture/Avanade, Kyndryl oder BSI Software betreut Retarus heute Unternehmen unterschiedlicher Grössen und Branchen, darunter namhafte Kunden aus dem Gesundheits- und Finanzwesen, der Industrie sowie der Pharma- und Chemiebranche. Die Kundenbeziehungen bestehen im Durchschnitt länger als neun Jahre. Durch eine lokale Datenverarbeitung und persönlichen Service und Support vor Ort erfüllt Retarus höchste Anforderungen an Sicherheit, Datensouveränität und Compliance.

Die Schweizer Tochtergesellschaft von Retarus ermöglicht mit SaaS-Lösungen (Software-as-a-Service) wie Cloud Fax, Transactional Email, SMS und Email Security seit 2006 einen sicheren und compliance-konformen Austausch geschäftskritischer Nachrichten, Dokumente und Daten. Dafür investiert das Unternehmen kontinuierlich in lokale Mitarbeiter und eine eigene leistungsstarke Infrastruktur. Retarus betreibt alle Dienste komplett ohne US-amerikanische Hyperscaler und entwickelt sein Portfolio für sichere Kommunikation und die Automatisierung geschäftskritischer Prozesse konsequent weiter. Diese strategische Ausrichtung trifft heute auf eine wachsende Nachfrage: Unternehmen und Behörden suchen zunehmend nach hochverfügbaren Cloud-Lösungen, die höchste Standards in puncto Sicherheit, Datenschutz und regulatorische Compliance erfüllen.

“Swiss made“: 10-jähriges Jubiläum des Schweizer Rechenzentrums

Darüber hinaus feiert Retarus in diesem Jahr auch das zehnjährige Bestehen seines Schweizer Rechenzentrums. Dort werden alle Daten gemäss den Empfehlungen des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) verarbeitet. Die selbst betriebene, auditierbare, nach ISO 27001 zertifizierte Infrastruktur bildet die Grundlage für die unabhängige Bereitstellung der Retarus-Dienste und eine vertraglich garantierte Datenverarbeitung innerhalb der Schweiz.

Neben der lokalen Infrastruktur zählen auch individuelle Beratung und technische Expertise zu den zentralen Erfolgsfaktoren. Retarus begleitet Kunden von der Konzeption und Integration bis zum laufenden Betrieb ihrer Messaging-Lösungen. Persönliche Ansprechpartner vor Ort gewährleisten auch bei komplexen Anforderungen rund um die Uhr eine zuverlässige Betreuung.

Langjährige Kunden- und Partnerbeziehungen als Erfolgsfaktor

Basis für den nachhaltigen Geschäftserfolg sind auch die langjährigen Kundenbeziehungen. Mit einer durchschnittlichen Dauer von mehr als neun Jahren stehen diese für aussergewöhnliche Kontinuität und gegenseitiges Vertrauen. Zum Kundenkreis zählen mittelständische Unternehmen ebenso wie namhafte Grossunternehmen, darunter Banken, Versicherungen und Industriebetriebe. Auch die enge Zusammenarbeit mit Technologiepartnern und Softwareherstellern wie Bechtle, SoftwareOne, Accenture/Avanade und Kyndryl trägt zur erfolgreichen Unternehmensentwicklung bei. Besonders stolz ist Retarus auch auf die langjährige Partnerschaft mit BSI Software: Der CRM-Spezialist aus Dättwil vertraut bei der Verarbeitung personenbezogener Daten von Banken und Versicherungen auf Retarus Transactional Email. Ein besonderer Meilenstein der Schweizer Unternehmensgeschichte von Retarus war zudem die erfolgreiche Modernisierung der Fax-Kommunikation bei Coop gemeinsam mit Bechtle.

„20 Jahre Retarus Schweiz stehen für langfristiges Vertrauen, starke Partnerschaften und den Anspruch, unseren Kunden jederzeit sichere und zukunftsfähige Kommunikationslösungen zu bieten – mit dem bestem Service“, sagt Martin Hager, CEO und Gründer von Retarus. „Die Anforderungen an Datenschutz, digitale Souveränität und automatisierte Geschäftsprozesse steigen. Mit eigener Infrastruktur, innovativen Lösungen und persönlicher Beratung sind wir dafür bestens aufgestellt. Wir werden unsere Präsenz in der Schweiz weiter stärken und unsere Kunden bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse unterstützen.“ (Retarus/mc/ps)

Retarus Schweiz AG