Abacus übernimmt die Software «Plato» von ALL CONSULTING

Wittenbach-St.Gallen – Das Software-Unternehmen Abacus Research AG erschliesst sich den Markt von Anwaltskanzleien und Beratungsunternehmen. Das Unternehmen übernimmt per 10. Februar 2023 von der ALL CONSULTING AG die Software «Plato» und erweitert damit den Funktionsumfang der Abacus Software im Bereich der Projektverwaltung.

Viele Schweizer Anwälte, Treuhänder und Dienstleister erfassen ihre projektspezifischen Leistungen heute mit der führenden Branchenlösung «Plato» aus dem Hause ALL CONSULTING. Diese ermöglicht dank dynamischer Schnittstellen eine lückenlose Integration mit ERP-Software-Lösungen und anderen Systemen. Das digitale Kundendossier steht dabei im Fokus.

Das Ostschweizer IT-Unternehmen Abacus Research AG übernimmt nun die von ALL CONSULTING entwickelte und vertriebene Branchenlösung «Plato» inklusive dazugehörigem Kundenstamm, der sich aus Anwälten, Treuhändern und anderen Dienstleistern zusammensetzt. Damit gewinnt die Abacus unmittelbar rund 600 zusätzliche Kundinnen und Kunden und erweitert gleichzeitig das Branchenportfolio.

«Mit der Übernahme von «Plato» respektive deren Integration in die Abacus Software bringen wir eine Software-Lösung auf den Markt, die optimal auf die Kundenbedürfnisse von Anwälten, Treuhändern und weiteren Dienstleistern zugeschnitten ist. Dabei wird die Software die Stärken der beiden Anbieter optimal verbinden. Dazu zählen auch ein umfassendes und langjähriges Branchen-Know-how sowie integrierte, durchgängige Prozesse», so Christian Huber, CFO und designierter Co-CEO der Abacus Research AG. «Wir freuen uns auf die intensive Zusammenarbeit mit dem Team der ALL CONSULTING», so Huber weiter.

Die bestehenden «Plato»-Anwender erhalten mit der Übernahme von «Plato» durch Abacus einen deutlichen Mehrwert und gleichzeitig auch die Garantie für Kontinuität: «Plato» wird vollumfänglich in die Abacus Software integriert und profitiert somit von über 35 Jahren Erfahrung im Bereich der Software-Entwicklung. Unverändert bleiben die Ansprechpersonen sowie die Wartungsverträge.

Dazu Marcel Rüegg, Partner und Head of Software Solutions bei ALL CONSULTING: «Mit der Abacus Research AG haben wir einen Partner gefunden, der sich im Markt mit einer bewährten Lösung etabliert hat, stetig mit Innovationen in die Zukunft investiert und die gleichen Werte vertritt. Wir freuen uns, unsere bestehenden Kunden auch weiterhin persönlich und neu gemeinsam mit dem Team von Abacus betreuen zu dürfen.»

Die Software wird neu unter dem Namen «AbaPlato» geführt. Dies bringt zum Ausdruck, dass in der neuen Branchenlösung die Erfahrungen und Kompetenzen von Abacus Research AG und ALL CONSULTING in einer neuen Lösung zusammengeführt werden. (Abacus/mc/ps)

Über Abacus Research AG:

Das Softwareunternehmen Abacus Research AG entwickelt integrierte betriebswirtschaftliche Standardsoftware für KMU. Mit über 60’000 Kunden ist es Marktführer in der Schweiz. Die Abacus Gruppe beschäftigt rund 750 Mitarbeitende. Der Hauptsitz befindet sich in Wittenbach/St.Gallen, weitere Niederlassungen sind in Biel, Genf, Lugano, Thalwil, Winterthur und St.Gallen/St.Fiden.

Über ALL CONSULTING AG:

Die ALL CONSULTING implementiert Software-Lösungen für KMU und bietet Dienstleistungen und Services zur Digitalisierung von Geschäftsprozessen an. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in St.Gallen, weitere Standorte sind in Brüttisellen, Luzern und Bern. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und beschäftigt rund 40 Mitarbeitende.