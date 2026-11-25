Zürich – Die Accenture Life Trends erscheinen in diesem Jahr zum 20. Mal. Der jährliche Trendreport identifiziert fünf globale Entwicklungen, die zeigen, wie sich Erwartungen und Entscheidungsverhalten der Menschen verändern. Sie stellen Unternehmen und Marken vor neue Herausforderungen.

Accenture veröffentlicht in diesem Jahr die 20. Ausgabe der Accenture Life Trends. Der Report zeigt: Im Zeitalter von KI stehen Menschen technologischem und wissenschaftlichem Fortschritt grundsätzlich offen gegenüber. Gleichzeitig wehren sie sich gegen den Kontrollverlust, der damit einhergehen kann.

Menschen nutzen KI zunehmend selbstbestimmt, um zu recherchieren und kreativ zu werden. Auch um neue Einkommensquellen zu erschliessen, kommt die Technologie immer häufiger zum Einsatz. Gleichzeitig wächst die Ablehnung gegenüber der synthetischen Gleichförmigkeit digitaler Erlebnisse und Inhalte. Diese Ambivalenz zeigt sich auch bei anderen Entwicklungen: Menschen hoffen auf medizinischen Fortschritt und ein längeres Leben, fühlen sich aber zugleich unter Druck, jeden Aspekt ihres Lebens optimieren zu müssen. Und während sie die Vorteile globaler Angebote schätzen, erwarten sie von Unternehmen mehr denn je, ihren Wert auch vor Ort unter Beweis zu stellen.

Darin liegt kein Widerspruch. Vielmehr verbindet diese Entwicklungen ein gemeinsamer Anspruch: Menschen begrüssen Fortschritt, wollen aber selbst bestimmen, wie weit sie ihm folgen.

«Wir sehen gerade, dass Menschen technologischen Fortschritt keineswegs ablehnen, sondern selbst entscheiden wollen, wo Technologie ihnen einen Mehrwert bietet und wo menschliche Nähe, Vertrauen und Verbindung zählen», sagt Thomas Knüwer, Chief Creative Officer bei Accenture Song in Zentral- und Osteuropa. «Für Marken ist das ein wichtiges Signal: Nur, weil man etwas automatisieren, personalisieren oder optimieren kann, wird es dadurch nicht zwingend besser. Relevanz entsteht dort, wo Unternehmen verstehen, was Menschen tatsächlich brauchen – und was nicht.»

Grundlage der Studie bilden die Befragung von mehr als 28’000 Menschen in 26 Ländern, rund 100 ausführliche Interviews sowie Erkenntnisse von mehr als 40 Accenture-Song-Teams weltweit. Daraus leiten sich fünf Trends ab, die neue Verhaltensmuster und Erwartungen sichtbar machen – und Unternehmen dazu veranlassen, darüber nachzudenken, wie sie Relevanz und Wachstum neu schaffen.

People seeking people: Faktor Mensch wird zum Vertrauenssignal

Während sich Inhalte mithilfe von Künstlicher Intelligenz immer leichter und schneller produzieren lassen, fühlen sich viele Menschen davon immer weniger angesprochen. Weltweit sagt die Hälfte der Befragten, dass die Inhalte in ihren Feeds für sie zunehmend irrelevant werden. Unter den 18- bis 24-Jährigen finden sogar 60 Prozent, dass Marken, die KI für Inhalte oder Werbung einsetzen, faul, nachlässig und billig wirken.

Als Reaktion darauf wächst die Sehnsucht nach Erlebnissen, bei denen der Mensch erkennbar den Unterschied macht: unverwechselbare Stimmen, direkte Beziehungen zu Creators, kleinere Gemeinschaften und gemeinsam verbrachte Zeit jenseits digitaler Räume.

Wie Menschen KI wahrnehmen, hängt dabei vor allem davon ab, wo und wie sie eingesetzt wird. Je stärker synthetische Inhalte den digitalen Alltag prägen und die Grenzen zwischen echt und künstlich verschwimmen, desto wichtiger wird es, dass die menschliche Handschrift erkennbar bleibt. Sie wird zum Zeichen für Glaubwürdigkeit und Vertrauen.

Reclaiming local: Globale Reichweite braucht lokale Legitimation

Globale Präsenz allein garantiert noch keine Akzeptanz vor Ort. 63 Prozent der Befragten weltweit erwarten von Unternehmen, dass sie dort, wo sie tätig sind, auch lokale Arbeitsplätze schaffen.

Nach Jahrzehnten fortschreitender Globalisierung rücken lokale Interessen wieder mehr in den Vordergrund. Staaten, Unternehmen und Bürger:innen stellen verstärkt die Frage, wer vor Ort Einfluss hat und wer von Investitionen und wirtschaftlicher Aktivität tatsächlich profitiert. Dabei geht es längst nicht nur um Konsumpräferenzen oder die Herkunft von Produkten. Auch technologische Infrastruktur gerät stärker in den Blick. Gemeinden hinterfragen beispielsweise, wie viel Fläche, Wasser und Energie Rechenzentren und andere Infrastrukturen beanspruchen und welchen konkreten Nutzen sie im Gegenzug für die Region schaffen.

Lokale Relevanz entsteht damit nicht allein durch Präsenz in einem Markt, sondern durch den konkreten Beitrag, den Unternehmen vor Ort leisten. Nähe, Gegenseitigkeit und Vertrauen werden zu den wichtigsten Vorrausetzungen für lokale Akzeptanz.

System override: Medizinischer Fortschritt verschiebt die Grenzen des Machbaren

Fortschritte in Medizin und Forschung verändern nicht nur den Umgang mit Krankheiten, sondern verschieben auch die Vorstellung davon, was für den Körper überhaupt möglich ist: So sind heute weltweit 70 Prozent der Befragten zuversichtlicher denn je, dass zentrale Gesundheitsprobleme noch zu ihren Lebzeiten gelöst werden können.

Wie offen Menschen für neue Behandlungsmöglichkeiten sind, hängt dabei auch von ihrem persönlichen Umfeld ab. Von den Menschen, die mehrere Personen kennen, die Medikamente zur Gewichtsreduktion einnehmen, können sich beispielsweise 58 Prozent vorstellen, diese selbst auszuprobieren. Unter Menschen, die niemanden kennen, der solche Medikamente nutzt, sind es dagegen 28 Prozent.

Neue Therapien haben allerdings nicht nur Auswirkungen auf Gesundheit und Körper. Wenn sie auch Appetit, Verlangen und andere tief im Alltag verankerte Verhaltensweisen beeinflussen, werden die Folgen weit über das Gesundheitswesen hinausreichen. Sie werden sich unter anderem auf Lebensmittelhersteller, Handel und Werbung, aber auch auf Hotellerie und Gastronomie, Wellnessangebote und Versicherungen auswirken.

Build it yourself: Menschen nehmen ihre wirtschaftliche Zukunft selbst in die Hand

Ein Job, eine Qualifikation und eine Einkommensquelle allein reichen vielen Menschen nicht mehr aus, um sich wirtschaftlich abzusichern. 67 Prozent der Befragten weltweit haben im vergangenen Jahr zusätzlich zu ihrem Hauptberuf Geld verdient. 45 Prozent planen in den kommenden zwölf Monaten, eine praktische oder handwerkliche Fähigkeit zu erlernen, mit der sie zusätzlich Geld verdienen können.

Digitale Plattformen erleichtern es bereits seit einiger Zeit, verschiedene Einkommensquellen miteinander zu kombinieren. KI senkt die Hürden nun noch einmal: Menschen trauen sich dadurch Dinge zu, für die ihnen bislang vielleicht formale Ausbildung, Erfahrung oder institutionelle Unterstützung fehlten. So haben 15 Prozent KI bereits genutzt, um ein Produkt oder eine Dienstleistung zu entwickeln und zu verkaufen.

Damit wächst die Bereitschaft, selbst aktiv zu werden: Menschen suchen sich neue Wege, umgehen bestehende Hürden und schaffen Lösungen, die besser zu ihren Bedürfnissen passen. Für Unternehmen stellt sich damit die Frage, wie sie diesen Gestaltungswillen aufgreifen und unterstützen können. Andernfalls riskieren sie, dass Menschen eigene Wege an ihnen vorbei finden und ihre Angebote an Relevanz verlieren.

Wellness burnout: Wenn Selbstoptimierung zur Belastung wird

Der Wunsch nach mehr Wohlbefinden beschränkt sich längst nicht mehr auf die eigene Gesundheit. Der Anspruch, sich ständig zu verbessern, erstreckt sich inzwischen auf nahezu alle Lebensbereiche – von Finanzen bis hin zu Beziehungen. Damit halten immer neue Kennzahlen, Routinen und vermeintliche Erfolgsstandards Einzug in den Alltag.

Weltweit verfolgen 83 Prozent der Menschen irgendeine Form von Gesundheits- oder Selbstoptimierungsroutine. Gleichzeitig empfindet mehr als die Hälfte diesen Aufwand als anstrengend. 45 Prozent weltweit schwanken zwischen Phasen, in denen sie sich zu viel abverlangen, und Momenten, in denen sie ganz aufgeben.

Die Online-Kultur verstärkt diesen Druck zusätzlich. Begriffe wie «sleepmaxxing», «looksmaxxing» oder «moneymaxxing» wurden im vergangenen Jahr 270 Prozent häufiger online erwähnt. Was eigentlich zu mehr Wohlbefinden führen soll, ist damit für viele selbst zur Belastung geworden. Statt für Entlastung zu sorgen, wird Selbstfürsorge dabei von dem Anspruch begleitet, sich ständig weiter zu optimieren. Für Marken entsteht daraus ein Dilemma: Wer ständig neue Möglichkeiten zur Selbstoptimierung verspricht, kann zugleich den Druck verstärken, dem viele Menschen gerade entkommen wollen.

«Viele Unternehmen investieren derzeit massiv in KI und neue Technologien. Die Life Trends erinnern uns daran, dass technologische Möglichkeiten allein noch keinen Markterfolg schaffen», sagt Dr. Lars Finke, Leiter von Accenture Song in Zentral- und Osteuropa. «Entscheidend ist, ob Unternehmen verstehen, wie sich das Verhalten ihrer Kund:innen gleichzeitig verändert. Wer erkennt, wo Menschen mehr Selbstbestimmung erwarten, wo Vertrauen wichtiger wird und wo globale Angebote lokale Relevanz brauchen, kann daraus neue Chancen für Wachstum entwickeln.»

Der vollständige Accenture Life Trends 2027-Bericht findet sich unter: accenture.com/LifeTrends2027.

Forschungsmethodik

Die Ergebnisse des Reports basieren auf lokaler Verhaltensforschung von mehr als 40 Accenture-Song-Teams aus Designer:innen, Forscher:innen, Anthropolog:innen und weiteren Fachleuten weltweit. Ergänzt wurden diese Erkenntnisse durch Gespräche mit Führungskräften und Fachexpert:innen, die in die Ausarbeitung der Trends eingeflossen sind.



Darauf aufbauend führte Accenture rund 100 ausführliche Interviews mit Menschen in elf Ländern sowie eine Online-Befragung von 28’000 Menschen in 26 Ländern durch, um die Verbreitung und Bedeutung der einzelnen Trends zu untersuchen. Hinzu kamen eine netnografische Analyse öffentlich zugänglicher Online-Diskussionen sowie Gespräche mit Führungskräften grosser Unternehmen. Diese dienten dazu, die Trends weiter zu überprüfen und zu verstehen, wie Unternehmen auf die Entwicklungen reagieren.