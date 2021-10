Accenture schliesst Übernahme von umlaut ab

Zürich – Accenture hat die Übernahme von umlaut, einem Full-Service-Unternehmen, das auf Beratungs- und Engineeringleistungen spezialisiert ist, abgeschlossen. Die finanziellen Bedingungen der am 14. Juni angekündigten Übernahme wurden nicht bekanntgegeben.

Mit der Übernahme baut Accenture seine Engineering-Kompetenzen weiter aus. So wird Accenture seine Kunden noch besser dabei unterstützen können, digitale Technologien wie Cloud, Künstliche Intelligenz und 5G zu implementieren; die Art und Weise zu transformieren, wie sie ihre Produkte designen, konstruieren und fertigen und Nachhaltigkeit im Unternehmen zu verankern. u

umlauts mehr als 4200 Ingenieure und Experten an Standorten in 17 Ländern schliessen sich organisatorisch dem Geschäftsbereich Accenture Industry X an. Mit der Übernahme baut Accenture seine Expertise im Branchenspektrum von Automobil, Luft- und Raumfahrt & Verteidigung, Telekommunikation, Energie und Energieversorgung weiter aus. (Accenture/mc)

umlaut