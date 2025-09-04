Accor standardisiert Property Management System in 110 Ländern mit Oracle Hospitality OPERA Cloud

München – Oracle hat heute bekannt gegeben, dass Accor, eine der weltweit führenden Hotelgruppen, ihre globalen Immobilienstandorte künftig auf Oracle OPERA Cloud PMS verlagert, um ihren Hotelbetrieb zu optimieren(1). Mit einer einheitlichen und sicheren Property Management System (PMS)-Plattform werden Daten über einzelne Hotels oder das gesamte Portfolio hinweg standardisiert. Dadurch können Leistungen transparent überwacht, fundierte Geschäftsentscheidungen unterstützt und Gästeerlebnisse weltweit gezielt personalisiert werden.

„Die Einführung eines globalen, cloudbasierten PMS ist Teil unseres Bestrebens, Gästen weltweit ein gleichbleibend hochwertiges Erlebnis zu bieten und gleichzeitig unsere Abläufe zu optimieren“, erklärte Jean Noel Lau Keng Lun, Chief Distribution Officer bei Accor, „Oracle Hospitality OPERA Cloud hat sich als optimale Lösung erwiesen, um eine konsistente Funktionalität über unser vielfältiges Markenportfolio hinweg sicherzustellen. Besonders schätzen wir die kooperative Zusammenarbeit von Oracle, die dazu beigetragen hat, dass Oracle heute nicht mehr nur Technologieanbieter ist, sondern eine strategische Position als Geschäftspartner einnimmt.“

Accor hat zudem Oracle OPERA Cloud Sales and Event Management als bevorzugte Lösung ausgewählt, um die kontinuierliche Expansion und Unterstützung seines milliardenschweren Geschäfts mit Meetings und Veranstaltungen zu maximieren. In Ergänzung dazu erhalten Mitarbeiter einen klaren Überblick über verfügbare Veranstaltungsorte. Gäste und externe Eventplaner können moderne digitale Selfservice-Tools nutzen, um Veranstaltungsräume, Gästezimmer und Catering-Services einfach einzusehen und zu buchen.

„Accor ist seit 50 Jahren der Inbegriff für herausragende Gastfreundschaft und Innovation in allen Segmenten“, so Alex Alt, Executive Vice President und General Manager von Oracle Consumer Industries. „Sie haben kürzlich festgestellt, dass die Zukunft der Gastfreundschaft von Mut, Agilität und Tatkraft abhängt. Und genau diese Konzepte stehen im Mittelpunkt dieser Partnerschaft. Mit OPERA Cloud kann Accor sich schneller an neue Chancen anpassen, verfügt über die Daten, um bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen, und setzt mit einer modernen, API-reichen und intuitiven Suite von Oracle Lösungen neue Massstäbe für das Erlebnis von Gästen und Mitarbeitern.“

(1) Accor hat sich im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 für Oracle OPERA Cloud entschieden.

Informationen zu Oracle Hospitality

Oracle Hospitality verfügt über mehr als 45 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung von Technologielösungen für unabhängige Hoteliers, globale und regionale Ketten, Glücksspiele und Reedereien. Dank unserer Hardware, Software und Services können Kunden umfassende Dateneinblicke für personalisierte Gasterlebnisse nutzen, die Rentabilität maximieren und die Kundentreue fördern.