Adecco geht KI-Partnerschaft mit Salesforce ein

Superschnelle Computer für KI: Torsten Hoefler erhält renommierten ACM Prize

Zürich – Eine der weltweit wichtigsten Auszeichnungen der Informatik geht an einen ETH-Professor: Torsten Hoefler, Professor für Hochleistungsrechnersysteme und Chefarchitekt für KI und maschinelles Lernen am Swiss National Supercomputing Centre (CSCS) gewinnt den ACM-Prize in Computing 2024. Hoefler erhält den Preis für seine «grundlegenden Beiträge zum Hochleistungsrechnen und zur laufenden KI-Revolution», schreibt die Association for […]