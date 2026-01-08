Adnovum übernimmt iSPIN und Koch IT

Zürich – Das Schweizer Software-Unternehmen Adnovum übernimmt die beiden spezialisierten IT-Dienstleister iSPIN und Koch IT. Adnovum bündelt damit alle entscheidenden Kompetenzen für eine sichere Digitalisierung und schafft ein starkes Angebot aus einer Hand für Unternehmen und Organisationen mit hohen Anforderungen an die Informationssicherheit.

Mit der Akquisition der beiden Unternehmen erweitert Adnovum ihr bestehendes Cybersecurity-Angebot um ein in der Schweiz ansässiges, im Markt etabliertes Security Operating Center (SOC). Weiter verstärkt sie ihre Kompetenzen und Kapazitäten in Managed Security Services und System Engineering sowie in der Entwicklung von Individualsoftware. Auch kundenseitig kann Adnovum ihr Portfolio ausbauen, unter anderem in der Energie- und in der Finanzbranche sowie im öffentlichen Sektor.

Trusted Partner für eine sichere Digitalisierung

Mit den Übernahmen wird Adnovum für Unternehmen und Organisationen zu einem Trusted Partner, der den gesamten Lebenszyklus digitaler Lösungen sicher und aus einer Hand anbietet: von Beratung, Entwicklung, Betrieb und Wartung bis zur 24/7-Sicherheitsüberwachung – mit Schweizer Expertise und Unterstützung von internationalen Teams.

iSPIN komplettiert die Cybersecurity-Lösungen von Adnovum

Mit iSPIN stossen 40 IT-Spezialistinnen und -Spezialisten zu Adnovum. 1999 gegründet, hat sich iSPIN zu einem führenden Anbieter von Cybersecurity- und Netzwerklösungen sowie Beratungsleistungen im Bereich der IT-Sicherheit entwickelt. Das Angebotsportfolio von iSPIN ergänzt die bestehenden Identity- und Access-Management-Lösungen von Adnovum optimal. Damit entsteht eines der breitesten Cybersecurity-Angebote im Markt, und dies aus rein schweizerischer Hand – für immer mehr Unternehmen und Organisationen ein entscheidendes Kriterium.

Koch IT stärkt das Angebotsportfolio von Adnovum

Koch IT beschäftigt 25 Mitarbeitende und zählt zu den führenden Anbietern von IT-, Software-Engineering und Projekt-Dienstleistungen für Unternehmen und Behörden mit sehr hohen Anforderungen an die Informationssicherheit. Mit seinen Services «made in Switzerland» ergänzt Koch IT das Angebotsportfolio von Adnovum speziell für Kunden im öffentlichen Sektor.

Kontinuität ist sichergestellt

Oberste Priorität bei der Integration der beiden Unternehmen in Adnovum haben die Kunden, welche die gewohnt verlässlichen Leistungen in höchster Qualität erhalten, wie auch die Mitarbeitenden von Adnovum, iSPIN und Koch IT. Samuel Bärfuss, heute CEO von iSPIN und Koch IT, bleibt an Bord und wird die Integration zusammen mit dem Führungsteam von Adnovum gestalten und damit für Kontinuität sorgen. Alle drei Unternehmen verfolgen eine nachhaltige Unternehmensstrategie, die auf einer Kultur des Vertrauens basiert. Als People-Companies sehen sie in den Mitarbeitenden ihre wertvollste Ressource und fördern Wohlbefinden, Motivation und persönliche Entwicklung, weil der Geschäftserfolg direkt vom Engagement und den Fähigkeiten der Mitarbeitenden abhängt.

Adnovum-CEO Thomas Zangerl: «Wir stärken den Tech-Standort Schweiz»

«Mit den Zukäufen tragen wir proaktiv zur Konsolidierung des fragmentierten IT-Marktes bei und schaffen Schweizer Lösungen in einem anspruchsvollen, teils stark regulierten Umfeld», sagt Thomas Zangerl, CEO von Adnovum. «Die Unternehmen teilen dieselben Werte. Sie investieren in Schweizer Qualität, setzen auf lokale Präsenz und haben erstklassigen Zugang zu globalem Know-how. Mit den beiden Akquisitionen gelingt es uns, wertvolles Fachwissen in der Schweiz zu sichern und den Tech-Standort weiter zu stärken.» (Adnovum/mc/ps)