Affidea digitalisiert sein Personalwesen mit Oracle Fusion Cloud

Von Andrés Garcia-Arroyo, VP Oracle Applications

Affidea ist der führende Anbieter fortschrittlicher diagnostischer Bildgebungs-, Ambulanz- und Krebsbehandlungsdienste in Europa und betreibt über 300 Zentren in 15 Ländern. Affidea wollte seine HR-Abläufe digitalisieren, damit Mitarbeiter und medizinische Experten mehr Zeit haben, sich auf die Patientenversorgung und das Wachstum zu konzentrieren, die Effizienz der Abläufe zu steigern und die Erfahrung der Mitarbeiter zu verbessern.

Um den Wechsel zu einem neuen digitalen Betriebsmodell zu vollziehen, wandte sich Affidea an Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM). Affidea beschäftigt über 9.000 Mitarbeiter mit unterschiedlichen klinischen Fachkenntnissen, die jährlich über 10 Millionen Patienten versorgen und eine Flotte von über 1.400 Diagnosegeräten verwalten. Das Unternehmen benötigte eine Lösung, die die Systeme über die verschiedenen Regionen und Geschäftsbereiche hinweg vereinheitlicht und eine einzige Datenquelle für Mitarbeiter, Auftragnehmer und angegliederte Fachkräfte bietet.

Die Implementierung des globalen HCM-Systems ist ein wichtiger Teil der umfassenderen digitalen Strategie des Unternehmens, die darauf abzielt, die Systeme mit standardisierten und automatisierten Prozessen zu modernisieren und zu vereinfachen, die bessere Analysemöglichkeiten und Einblicke in die Leistung bieten und gleichzeitig die manuellen Aufgaben im Personalwesen reduzieren und das Engagement der Teams verbessern.

Detaillierte Informationen über Fähigkeiten und Qualifikationen ermöglichen einen besseren Einblick in das klinische Fachwissen der einzelnen Fachrichtungen innerhalb der Gruppe und die Ausweitung der Teleradiologie- und TelemedizinDienste des Unternehmens. Darüber hinaus ermöglicht es ein besseres Management der kontinuierlichen klinischen Fortbildung durch den Zugang zu den richtigen Fachkräften mit spezialisierter klinischer Ausbildung und unterstützt den Wissensaustausch innerhalb von Peer-Groups.

Gesteigerte Effizienz

Die Oracle-Anwendung bietet den HR-Teams in 15 Ländern bessere Analyse- und Berichterstattungsmöglichkeiten, steigert die Effizienz der HR-Abläufe und der Personaldatenverwaltung des Unternehmens und bringt ein gewisses Mass an Automatisierung in die derzeit zeitintensiven Prozesse. Das neue System ermöglicht es den Mitarbeitern von Affidea, ihre eigenen Beschäftigungsdaten und die ihrer Teams in Echtzeit einzusehen und zu aktualisieren, Manager-Self-ServiceTransaktionen durchzuführen oder Leistungsbeurteilungen auf einfache und effiziente Weise vorzunehmen. Darüber hinaus schafft es eine Plattform für die weitere Digitalisierung und Automatisierung von HR-Prozessen.

Oracle Consulting war federführend bei der Implementierung des globalen HCMSystems. Der Roll-out umfasst: Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Tschechische Republik, Griechenland, Ungarn, Italien, Litauen, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, Schweiz, Türkei und Irland.

Justyna Tyborowska, Senior Vice-President und Chief HR Officer bei Affidea, berichtete über ihre Erfahrungen mit diesem Transformationsprojekt und erläuterte die operativen und medizinischen Vorteile: «Die digitale Transformation und die kontinuierliche Verbesserung sowohl der medizinischen als auch der operativen Prozesse sind Schlüsselelemente der Wachstumsstrategie von Affidea, die darauf abzielt, standardisierte, erstklassige und kosteneffiziente medizinische Dienstleistungen sowie hervorragende Erfahrungen für Patienten und einweisende Ärzte anzubieten. Wir unterstützen unsere Digitalisierung in der gesamten Gruppe mit einer Innovationskultur, indem wir technikaffine Praktiken einführen, die unsere Arbeitsweise verbessern und es uns ermöglichen, uns auf wertschöpfende Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Geschäft zu konzentrieren. Die Implementierung der globalen HR-Lösung ist ein konkretes Ergebnis unserer digitalen Strategie, datenbasierter Managementpraktiken und bildet eine solide Grundlage für die weitere Automatisierung und Integration mit anderen Unternehmenssystemen – was Affidea als einen führenden digitalen Gesundheitsdienstleister positionieren wird.»

Die Transformation hat bereits zu einer verbesserten Effizienz der HR-Teams, einer verstärkten Zusammenarbeit und einer besseren datengestützten Entscheidungsfindung geführt. Sie bildet die Grundlage für weitere Vorteile für Affidea durch Automatisierung, die es den Fachkräften ermöglicht, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – die Bereitstellung einer hervorragenden Patientenversorgung.