aiaibot lanciert neues Agent-Workspace-Modulfür den produktiven KI-Einsatz in Unternehmen

Dübendorf – aiaibot, Schweizer Anbieter einer KI-Automatisierungsplattform für Unternehmen, stellt ein neues Agent-Workspace-Modul vor. Die neue Arbeitsoberfläche erweitert die Plattform um einen zentralen, kontrollierbaren Zugang zu KI-Agenten und ermöglicht deren produktiven Einsatz im Unternehmensalltag. Die Lancierung markiert einen wichtigen Meilenstein in der Weiterentwicklung der aiaibot-Plattform.

Rückblick 2025: Wachstum und technologische Beschleunigung

Das Jahr 2025 war für aiaibot von starkem Wachstum geprägt. Das Unternehmen baute sein Team weiter aus, steigerte den Umsatz und entwickelte in kurzer Zeit neue technologische Funktionen. Neben der Einführung sprachbasierter Interaktionen entstand mit dem Agent Workspace eine zentrale Grundlage für die weitergehende Automatisierung von Wissens- und Serviceprozessen.

„2025 war für uns ein Jahr der Beschleunigung, organisatorisch wie technologisch. Wir sind deutlich gewachsen und haben gleichzeitig gezielt in Funktionen investiert, die Unternehmen dabei helfen, KI nicht nur zu testen, sondern produktiv einzusetzen,“ sagt Ingo Steinkellner, CEO von aiaibot.

Vom punktuellen KI-Einsatz zur produktiven Automatisierung

Mit dem neuen Agent-Workspace-Modul geht aiaibot einen Schritt über klassische KI-Einzellösungen hinaus. Im Fokus steht eine integrierte Arbeitsumgebung, in der verschiedene KI-Agenten zusammengeführt werden. Diese greifen auf vorhandenes Unternehmenswissen zu, unterstützen Mitarbeitende bei komplexen Aufgaben und können je nach Anwendungsfall auch operative Schritte auslösen. Der Agent Workspace fungiert dabei als zentrale Ebene zwischen Daten, KI-Modellen und operativen Prozessen. Unternehmen können KI so gezielt in bestehende Abläufe integrieren, ohne neue Insellösungen zu schaffen oder die Kontrolle über Daten und Prozesse zu verlieren.

Einordnung für Enterprise-Organisationen

Gerade in grösseren und regulierten Organisationen stellt sich weniger die Frage, ob KI eingesetzt wird, sondern wie sie verantwortungsvoll und nachvollziehbar in den laufenden Betrieb integriert werden kann. Der Agent Workspace ist darauf ausgelegt, den KI-Einsatz klar zu strukturieren. Mitarbeitende arbeiten über persönliche Zugänge mit definierten Rollen und Rechten, während Unternehmensdaten kontrolliert innerhalb der Organisation verbleiben.

Der Zugriff auf Konversationen und Mitarbeitenden-Dialoge ist klar geregelt und technisch abgesichert. Sämtliche Inhalte werden verschlüsselt verarbeitet, sodass Unternehmen jederzeit die Kontrolle darüber behalten, wer auf welche Informationen zugreifen kann. Ergänzt wird dies durch Single Sign-On (SSO), das eine sichere und nahtlose Anbindung an bestehende Identity- und Access-Management-Systeme ermöglicht. So entsteht eine konsistente Einbettung in die bestehende IT-Landschaft und die Grundlage, KI als festen Bestandteil der operativen Infrastruktur zu nutzen und nicht als isolierte Einzelanwendung oder zeitlich begrenztes Pilotprojekt.

Ausblick 2026: Datensouveränität und skalierbare KI-Architekturen

Für das Geschäftsjahr 2026 plant aiaibot, die Plattform konsequent weiterzuentwickeln. Neben dem Ausbau des Agent-Workspace-Moduls stehen Datensouveränität, Sicherheit und Skalierbarkeit im Fokus. Dazu zählen flexible Hosting-Modelle sowie die angestrebte Zertifizierung nach anerkannten Sicherheitsstandards.

„2026 geht es für uns darum, KI-Automatisierung in Unternehmen auf eine klar strukturierte und kontrollierbare Architektur zu stellen, die auch in komplexen Umgebungen skalierbar bleibt,“ sagt Ingo Steinkellner. Mit dieser Ausrichtung positioniert sich aiaibot als Anbieter für produktive und integrierte KI-Automatisierung, die im Tagesgeschäft eingesetzt wird. (aiaibot/mc/hfu)

